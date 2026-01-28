監察院長陳菊請辭 2／1生效

監察院長陳菊請辭獲准。（本報資料照片）

監察院長兼國家人權委員會主委陳菊在民國113年底因病住院，請假迄今，遭在野黨炮轟。總統府28日宣布，陳菊請辭，予以免職，自2月1日生效，由監察院副院長李鴻鈞代理院長職務。賴清德總統說，陳菊先前因中風住院，第一時間即提出辭呈，當時盼其身體狀況允許再復職，但考量陳菊離完全康復仍需時間，近期准辭。至於後續人事安排，因陳菊任期僅餘半年，據了解，府方考量在朝小野大情況下，新提人選恐不易獲立法院通過，府院高層傾向不另提名新院長，任期屆滿前皆由李鴻鈞代理。

原任期到今年7月31日

監察院長任期6年，陳菊任期至今年7月31日。側面了解，陳菊住院期間，礙於顏面，不希望被外人看見其病況，婉拒家人以外的政壇人士探望，除賴清德總統、副總統蕭美琴、前總統蔡英文之外，少有政治人物探視，後來獲陳菊首肯後，昔日幕僚、子弟兵才陸續前往探視。據指出，陳菊曾私下透過親人多次向賴清德請辭監察院長，但賴清德並未准辭。

民眾黨團總召黃國昌昨在「政務人員權利義務法制化」公聽會，繼續炮轟陳菊長期請假，依規定試算，陳菊1年可請28天病假、7天事假、30天休假，等於在約250個工作天中可請65天假，當假期用盡後，仍可再申請185天延長病假。

白營批請假可請到屆滿

黃國昌說，由於延長病假是「2年內合併不得超過1年」，今年只要再將當年度的65天假期請完，仍可再請約180天延長病假，代表我國的監察院長即使無法履行職務，也能一路請假到任期屆滿，「如此離譜的事情竟然完全合法。」陳菊子弟兵高雄市議員簡煥宗說，陳菊每個月都將薪水繳回，如今正式請辭，可避免外界對她再三質疑。

日前傳出陳菊已可在枴杖輔助下行走，語言能力雖仍受損，但並非無法溝通，需持續復健治療，甚至一度傳出若醫療評估許可，陳菊可能於農曆年前、2月初出院，並在年後銷假回到工作崗位，但陳菊還是決定辭職休養。高市議員黃彥毓認為，陳菊辭職不是壞事，可以好好專心養病。

陳菊專心休養持續復健

賴清德昨晚赴民進黨中央尾牙時受訪表示，陳菊是美麗島受刑人，一生為台灣的民主奮鬥，令人欽佩。後來她擔任國民大會代表、高雄市長、總統府祕書長、監察院長，為國家、為社會，也為人民做出貢獻。賴清德說，前不久，陳菊因中風身體不方便，在第一時間就提出辭呈，但當時他認為，如果好好復健，陳菊有機會重新回到崗位上，後來因為復健需要更長時間，也基於想要讓陳菊專心復健，所以最近她又提出辭呈時，才勉予同意，希望菊姐能夠早日康復，並請李鴻鈞代理院長職務。

監察院表示，陳菊是因健康因素主動請辭獲准，監察院尊重陳菊意願，也感謝陳菊為監察職權及人權保障的堅持與努力，並祝福陳菊早日康復。

下任的監察院長人選備受關注，據掌握，由於陳菊任期所剩不多，在朝小野大狀況下，預料賴清德提名的院長人選要獲得立法院通過有困難，因此府院高層傾向不另外提名新院長，任期屆滿前皆由李鴻鈞代理，李鴻鈞恐成為史上最長的代理監察院長。

國民黨立法院黨團表示，請辭獲准只是面對監察院長期空轉與社會公信力喪失的遲來止血，未來賴清德提名的院長人選，必須杜絕「尸位素餐」，且須超越黨派，若仍淪為「政治酬庸」，黨團將會以最嚴格的角度審查人選。

民眾黨團總召黃國昌則說，我國為法治國，依法行政，在法律之前無論何人都不應該有特權，也希望陳菊能早日康復，身體健康。