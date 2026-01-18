監察院：司法院與衛福部應完備兒少訴訟程序保護機制

（中央社記者高華謙台北18日電）監察院說，花蓮地院前少年家事庭周姓法官審理少年性侵案時，態度不佳、缺乏專業及同理心。因此促請司法院加強法官職務監督及專業教育，並會同衛福部改進兒少司法訴訟平等、社工陪同出庭身分定位，以完備兒少訴訟程序保護機制。

監察院今天透過新聞稿表示，監委紀惠容調查，周姓法官承審少年妨害性自主案件時，起初就駁回被害少女（A女）的家屬（甲）聲請調取開庭錄音，且周姓法官在知道甲聲請將他移送法評會評鑑時，於庭訊時責怪甲，並有嘲諷、數落言詞。

紀惠容指出，司法院允應監督所屬，確保審理兒少性侵害犯罪案件法官都已具備專業知能，加強對承審少年案件法官在職教育，並與時俱進更新課程內容，避免兒少再度被傷害。

紀惠容說，周姓法官與甲在案件尚未判決前，即產生爭執，但周姓法官又繼續承審A女案件，難免導致甲懷疑周姓法官執行職務公正性。但目前除刑事訴訟法第17條明定法官自行迴避事由外，尚無法官得迴避相關機制。司法院宜檢視相關法令規定、配套措施，避免類此情形再發生。

紀惠容指出，本案為少年涉犯性侵少女案件，就少年部分，由少年調查官進行審前調查；但針對被害少女，當少年法庭法官向社政單位調取資料時，部分地方政府會以涉及個資、諮商或醫療資料等拒絕提供，不利被害人司法涉訟，司法院應督導所屬會同衛福部改善，讓被害及加害兒少兩造資訊能被平等正視。

紀惠容說，本案涉及跨轄區，分別由不同且多名社工輪派陪同兒少出庭，對個案處遇不清楚；又社工陪同被害兒少出庭應訊身分不明，有時是「輔佐人」，有時被要求簽署「證人」結文，司法院則表示社工屬法律明定「專業陪同人」；再者，社工出庭時如遇法官審理時態度不佳或專業知能不足，致損及兒少、社工權益時，欠缺即時反映管道，都待司法院督導所屬會同衛福部解決。（編輯：蘇志宗）1150118