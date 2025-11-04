監察院：顏寬恒3筆財產申報故意隱匿 罰290萬元

（中央社記者高華謙、王承中台北4日電）監察院今天公布最新一期廉政專刊指出，國民黨立委顏寬恒申報民國109年1月31日的財產，未據實申報本人借用他人名義登記的汽車2筆及事業投資1筆，應認定為故意隱匿財產進行不實申報，裁罰新台幣290萬元罰鍰。

顏寬恒受訪表示，民進黨政府政治追殺，不僅是用檢調、司法，現在還用監察院作為工具。財產申報已經盡其所能地詳實申報，包括不動產、存款、保險或是股票，何必金額高的都申報了，還刻意去隱匿金額低的申報項目，不合邏輯也不符常理。

監察院今天公布廉政專刊第290期，其中包括今年4月至6月公職人員財產申報罰鍰處分確定名單。

監察院指出，顏寬恒應依規定據實申報財產，但申報109年1月31日的財產，就應申報財產項目，未據實申報本人借用他人名義登記的汽車2筆及事業投資1筆。且顏寬恒所述申報不實理由，不足採信，應認定為故意隱匿財產進行不實申報，因此處290萬元罰鍰。

此外，監察院表示，內政部警政署刑事警察局長周幼偉申報112年9月16日的財產，未據實申報本人存款1筆，及配偶存款1筆、股票7筆、基金受益憑證21筆、其他有價證券1筆與保險1筆。且周幼偉所述申報不實的理由，不足採信，應認定為故意申報不實，裁罰28萬元罰鍰。（編輯：黃國倫）1141104