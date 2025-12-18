監察院19日巡察行政院 卓榮泰將率部會首長進行簡報

監察院表示，本次巡察將由行政院院長卓榮泰率相關部會首長，就行政院114年施政重點工作及預算執行情形進行簡報。（圖／報系資料庫）

監察院訂於19 日上午9時，依據監察法、監察院巡迴監察辦法之規定，巡察行政院。監察院今（18）日表示，本次巡察將由行政院院長卓榮泰率相關部會首長，就行政院114年施政重點工作及預算執行情形進行簡報，再由監察院針對114年調查、彈劾、糾舉、糾正、審計等職權行使之結果，作綜合性說明，期使行政院重視監察院所提各項議題及意見，督促各部會進行研究改進，並列管追蹤，切實解決社會關注之問題，以符合人民期望。

監院指出，本次巡察行政院，主要針對社會關注的通案性議題提出詢問，其中7常設委員會將針對「校園如何不再有體育暴力？檢視高中以下體育班、運動代表隊教練涉性平、暴力體罰、霸凌處理機制問題」、「警察執勤不當及風紀問題之檢討」、「刑事法律程序之實踐與檢討改進」、「打詐政策回顧與檢討」、「行政系統失靈之現象探討-以國有土地管理為例」、「從現行庇護工場運作方式，檢視CRPD國內法化後的實踐」、「國軍反情報機制與外交人員性平案件之系統性檢討」等7 個議題，以及個別委員分別就「記取九二一教訓，第二類活動斷層亦可釀巨災」、「攜子入監的處遇問題」、「原住民族土地管理編制、共管與編制」、「機構、校園結構性性侵案件，請建立非法律訴訟之國家賠償機制」、「跨部會族群主流化政策之推展」等5 個議題分別提出口頭詢問。

監院說，上述議題行政院卓院長及各相關部會首長將就重點項目提出說明，並於會後以書面回復監察院。

