監察院29位提名人選出爐 院長陳永興、副院長王榮璋
即時中心／陳奕劭報導
副總統蕭美琴今（11）日主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，將提名監察院長陳永興、監察院副院長王榮璋，名單涵蓋名單涵蓋人權、社福、司法、勞權、原住民族權益、環境保護、文化及公共行政等領域。
根據被提名人簡介，陳永興學生時代即投入原住民服務，畢業後從事精神科醫療工作，曾任台灣人權促進會會長、國大代表、立法委員、高雄市衛生局局長、羅東聖母醫院院長及門諾基金會董事長。他也曾發起二二八公義和平運動，參與總統直選憲改工程，並推動教育、社福及偏鄉長照服務，被視為長期投入民主、人權與社會公益的重要代表。
副院長被提名人王榮璋是現任監察委員兼國家人權委員會委員，長期服務社會公益團體，深耕人權保障工作。曾任兩屆立法委員，推動國民年金、財政紀律及租稅改革等法案；監委任內則聚焦身心障礙者平權，並監督政府落實相關國際公約。
此次被提名人名單中，高天惠曾任總統府原轉會、行政院促轉會委員，長期促進原住民族權益；林惠芳現任中華民國智障者家長總會秘書長，長期投入身心障礙者權益保障；孫一信現任台灣社會福利總盟秘書長，關注身障、稅改、年金及居住等結構性人權議題；李麗芬則具兒少人權專業，曾任立法委員及衛福部政務次長。
在勞權領域方面，張烽益長期投入勞動政策研究與制度改革倡議；邱駿彥曾任臺灣勞動法學會理事長，長期參與勞動法制研究與勞資爭議處理；謝政達曾任新北市勞工局局長、副市長，也長期關注勞動人權及重大勞資爭議處理。
外界預期後續人事案送交立法院後，仍須通過朝野檢驗，後續才有機會上任。
第7屆監察委員被提名人一次看
1. 監察委員並為院長被提名人陳永興先生
學生時代就參與原住民服務，畢業後從事精神科醫療。曾任臺灣人權促進會會長、國大代表、立法委員、高雄市衛生局局長及羅東聖母醫院院長與門諾基金會董事長。曾發起二二八公義和平運動，投身總統直選憲改工程；推動教育與社福法案，投入偏鄉長照服務，實為臺灣民主公義和人權保障的重要推手。
2. 監察委員並為副院長被提名人王榮璋先生
現任監察委員兼人權委員。長期服務於社會公益團體，深耕人權保障工作；曾任兩屆立法委員，推動國民年金、財政紀律及租稅改革法案。監委任內，致力身障者平權，監督政府落實相關國際公約，以深厚社福專業，為國家人權委員會制度化運作貢獻力量。
3. 被提名人高天惠Eleng Tjaljimaraw女士
現為台灣基督長老教會玉山神學院講師，曾任台灣基督長老教會助理總幹事、總統府原轉會、行政院促轉會委員，堅守公義、平權理念，促進原民權益，受到信賴與肯定。
4. 被提名人張菊芳女士
現任監察委員，執業律師逾25年，曾任北律理事長等，長期投身公共事務，致力司改、性平、兒少及弱勢人權保障。監委任內，以深厚法律專業與公民團體實務經驗，認真敬業行使職權；人權會首年委員任內，督辦兒少性侵系統性訪查，提出遭受行政不法、網路性別暴力等人權報告，深受肯定。
5. 被提名人張烽益先生
現為台灣勞動與社會政策研究協會執行長。富勞動、社政專長。長期投入政策研究，倡議制度改革，以促進勞工權益保障，落實勞動人權，是勞權團體重要意見領袖。
6. 被提名人林惠芳女士
現為中華民國智障者家長總會秘書長，具社會工作專業，長期投入身障者權益保障，力促公私協力推動以人為本的社福體系，公共參與歷練豐富，共事者譽為「社福界的阿信」。
7. 被提名人孫一信先生
現為台灣社會福利總盟秘書長，專長人權、社福領域。致力維護身心障礙者權益，關注稅改、年金、居住等結構性人權議題，積極參與社福政策推動與制度改革倡議，實務經驗豐富。
8. 被提名人李麗芬女士
現為台灣展翅協會副理事長，具兒少人權專業。曾任立法委員、衛生福利部政務次長，兼具公私部門促進及保障兒少人權實務經驗，對臺灣相關法制接軌國際標準，深具貢獻。
9. 被提名人陳景峻先生
現任監察委員，歷練中央與地方重要職務，從政經歷完整，兼具行政、立法與監察經驗。監委任內，巡察地方、傾聽民意，主動調查社會矚目重大案件，助益行政效能。
10. 被提名人彭紹瑾先生
現為執業律師。曾任地檢署檢察官，致力伸張司法正義；擔任4屆立法委員，嚴謹理性問政；嗣接任公平會副主任委員，維護交易秩序與消費者權益，表現專業穩健。
11. 被提名人廖婉汝女士
現為屏東城鄉發展文教基金會董事長。出身教育體系，曾任2屆國民大會代表，參與推動臺灣民主轉型修憲工程；並任5屆立法委員，深耕國會，具豐富中央問政經驗。
12. 被提名人葉宜津女士
現任監察委員，曾任6屆立委，具交通問政專業，並關注轉型正義。監委任內，延續對交通施政與ESG的瞭解，致力調查有關公共運輸、資訊設備及關鍵基礎設施等受矚目案件。
13. 被提名人林麗瑩女士
現任最高檢察署書記官長，歷任各審級檢察事務，具深厚法學素養。曾任司法院政風處處長，及主責法務部司改國是會議幕僚工作，對機關廉政、司法制度與人權保障均有深度瞭解。
14. 被提名人侯廷昌先生
現任臺灣高等法院法官兼庭長。長期從事刑事審判，累積完整審級實務歷練，具保障人權憲法意識，並致力於訴訟制度改進，落實公平審判，增進人民對司法的信賴。
15. 被提名人李光章先生
現為臺灣民主基金會副執行長，具完整職業外交官經歷，嫻熟國際事務及歐美人權制度，曾協助臺灣與國際監察機構交流，近年並積極促進公民團體深化民主人權、接軌國際。
16. 被提名人林文程先生
現任監察委員，具國際關係學養，曾任國安會諮詢委員、智庫執行長。監委任內持續參與國防及外交委員會，並曾任國家人權委員會委員，對監察院國際交流事務多所貢獻。
17. 被提名人賴鼎銘先生
現任監察委員，曾任大學校長，兼具高教行政與資訊傳播專長。監委任內，在教育文化、國家安全、國防自主、資訊安全及網路詐騙等面向，著力甚深，富有成效。
18. 被提名人邱駿彥先生
現為中國文化大學法律學系教授，曾任2屆臺灣勞動法學會理事長，並長期擔任勞資爭議主任仲裁委員，參與勞動法制研究與實務推動，保障弱勢勞工人權。
19. 被提名人徐光蓉女士
曾任教臺灣大學多年。長期投入環境保護運動和政策分析研究，並關注氣候變遷議題，去年獲得台灣環境保護終身成就獎殊榮，為兼具學術研究、實務推動及國際參與之優秀人才。
20. 被提名人邱泰源先生
曾任臺大醫學院教授、醫師公會全聯會理事長、立法委員、衛福部部長。長期深耕全人醫療及社區醫療照護，熟稔衛福體系運作、健康台灣國政願景及國際醫療參與，建樹良多。
21. 被提名人賴振昌先生
現任監察委員，具執業會計師經驗，並曾任大學校長及立法委員。監委任內，兩度擔任財經委員會召集人，帶領水資源、農業綠能發展通案研究，調查結構性問題，提出具體改善建議。
22. 被提名人莊勝榮先生
現為執業律師，具有豐富之民、刑事及行政訴訟經驗。曾任國大代表，參與憲政改革；秉持法律專業，長期投身司法制度改革，富有推動社會進步的使命感與行動力。
23. 被提名人吳梓生先生
現為律師全聯會副理事長，曾任臺中市法制局局長，熟稔政府採購、智慧財產等訴訟非訟事務，並長期參與國際律師業務交流，致力深化法治、司法獨立及人權保障等普世價值。
24. 被提名人王志誠先生
筆名路寒袖，擅長詩歌、散文等創作與各種編輯事務。曾任國家文化總會副秘書長、高雄市及臺中市文化局局長。對豐富台語美學、促進藝文發展，傳承主體認同，深具影響力。
25. 被提名人Iban Nokan先生
曾任考試委員，現任教國立聯合大學。自日本東京大學負笈歸國後，長期參與推動原住民族歷史正義與權利回復，積極投身公共事務、人才培育，促進社會對原住民族權利、多元文化與國家責任之理解。
26. 被提名人謝政達先生
前新北市勞工局局長、副市長。執業律師多年，長期關注勞動人權，協處重大勞資爭議；並參與中央建構勞動法制，致力革新地方勞政，積極提升勞動權益，促進勞資關係和諧。
27. 被提名人林佳範先生
現為臺灣師範大學副教授，具人權與法學專長。曾任行政院促轉會委員，長期參與人權促進、司法改革相關公民團體運作，致力於校園推動人權、民主及法治教育。
28. 被提名人許有為先生
現任不當黨產處理委員會專任委員，具法政學養，對民主憲政及人權保障素有研究。自法國學成歸國後，投身促進轉型正義工作，並於大學講授憲法課程，為深化臺灣民主貢獻所長。
29. 被提名人趙卿惠女士
現任臺南市副市長。曾擔任記者多年，秉持以人民角度審視公共事務；後深耕臺南市政，歷練研考會主委等重要職務，推動公眾參與、風險管控及廉政管理機制，增加人民信任。
原文出處：快新聞／監察院29位提名人選出爐 院長陳永興、副院長王榮璋
更多民視新聞報導
汽車駕駛快看！牌照稅驚傳「新制大鬆綁」 符合1資格可申請免稅
鄭麗文獲美方破格接待？真相超尷尬⋯他酸：承包了一天笑料
黃山料爆料「陳玉珍為追愛」衝進男方家喊豪！她親揭內幕全說了
其他人也在看
侯友宜核心、前藍委提名監委！國民黨回應了
[NOWNEWS今日新聞]總統府今（11）日召開記者會，公布監察院含正副院長在內的29名被提名人，其中包括前藍委廖婉汝、新北市長侯友宜核心幕僚、前副市長謝政達。由於國民黨先前表態，不會推薦監委人選，屆...
4天前才送別傅子純！唐美雲再痛失老戰友王世信 悲喊：怎可缺席首演
【緯來新聞網】知名舞台設計家、國立臺北藝術大學戲劇學院院長王世信今（11日）凌晨驟逝，享壽68歲，消
獲提名監察院長 陳永興：絕不追求個人或任何黨派利益
[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴今(11)日上午主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，宣布總統賴清德將提名前高雄市政府衛生局局長、門諾基金會董事長陳永興為監察院長，陳永興獲提名後寫下千字內心告白，向全民承諾監察院長是絕對超越黨派利益考量的職務，他一定超然獨立行使職權，向國家人民負責；澄清吏治保障人權、就事論事、依法行事，絕不追求個人或任何黨派的利益。 今年76歲的陳永興是台灣知名精神科醫師、政治人物與人權運動者，曾榮獲第23屆醫療奉獻獎，學生時代就參與原住民服務，畢業後從事精神科醫療，曾任台灣人權促進會會長、國大代表、立法委員、高雄市衛生局局長及羅東聖母醫院院長與門諾基金會董事長，曾發起二二八公義和平運動，投身總統直選憲改工程，並推動教育與社福法案、投入偏鄉長照服務，為台灣民主公義和人權保障的重要推手。 陳永興獲提名監察院長後，以「行公義好憐憫，存謙卑的心」為題發表感言指出，今年5月中旬，他接獲賴清德總統通知，邀請他出任監察院長，當時他倍感責任重大恐難達使命，不敢貿然接受，請賴總統給他一些時間考慮和禱告。 「我的內心非常掙扎，一方面 追 求社會公平正義，維護人
月領20萬用公假去冰島玩 、隱匿公文被記申誡 國科會前駐捷克科技組秘書投訴組長霸凌也成立
國科會駐捷克代表處職場霸凌案，前科技秘書曾遭上司組長修理，根
BIGBANG世巡台灣唱4天！會員優先購開放申請 搶票攻略一次看
【緯來新聞網】南韓天團BIGBANG「BIGBANG 20/26 WORLD TOUR」世界巡迴演唱
中男嗆鄭麗文「台灣變香港」！黃暐瀚說話了
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文近日率團訪美，然而在美東時間8日出席紐約智庫「亞洲協會」座談時，突遭一名旅美中國籍人士嗆聲：「擁抱共產黨，台灣變香港！」該名男子隨即被驅離會場，後續更傳出有中...
居家化療納商保破局？石崇良：打折理賠也可創雙贏
金融監督管理委員會保險局昨（10）日召集產壽險業者，針對住院改門診、一日手術、在宅急症照護等醫療險理賠三大議題進行研商，最終並未達成共識。衛福部長石崇良今（11）日對保險業者喊話「何不轉個念想」，指出如感染症患者在家住院，醫療費用僅是過去…
黃仁勳首登韓國綜藝談創業血淚 曝17歲學霸搭訕術靠這招追到初戀
【緯來新聞網】輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前將其綜藝首秀獻給韓國人氣談話性節目《劉QUIZ O
停砍年金「8月要補發」？行政院最新回應曝光
即時中心／温芸萱報導立法院去年三讀修正《公務人員退休資遣撫卹法》，攸關停砍公務員年金後續處理及補發作業。銓敘部先前表示，由於退休所得替代率須重新檢討計算，相關作業預估需半年時間，最遲將於今年8月1日前完成補發。不過，行政院發言人李慧芝今（11）日表示，目前仍待憲法法庭裁決結果出爐，作為後續行政執行依據。
總統盃全民運動賽事啟動 號召全民上凱道跳舞、打藍球
由運動部主辦的「2026總統盃全民運動賽事－街舞大賽暨3x3籃球賽」今天（11日）正式啟動。運動部長李洋、全民運動署長房瑞文及與會貴賓共同出席啟動記者會，並邀請首屆街舞大賽冠軍團隊「山丘街舞」擔任開場嘉賓，以精湛舞技展現世代傳承精神，為第二屆賽事揭開序幕。總統盃全民運動賽事不用報名費，期盼讓運動深入各地。歡迎全臺熱愛街舞與籃球運動的民眾踴躍組隊參賽。運動部長李洋表示，延續首屆總統盃掀起的全民運動熱潮，今年賽事規模再創新高，持續打造全臺具指標性的全民運動盛會。今年賽事更充分展現地方與中央攜手參與的精神，從各地預賽到全國總決賽，是一條將地方能量匯聚至國家舞臺的重要道路。也向全國民眾發出邀請，歡迎大家一起參與總統盃全民運動賽事，希望所有參賽朋友都能盡情享受運動與競賽帶來的快樂。 運動部表示，今年總決賽將在具代表性的臺北凱達格蘭大道舉行，預計號召數千名選手齊聚一堂，將街舞、籃球、城市景觀與文化能量緊密結合，打造大型戶外城市級運動嘉年華。街舞大賽暨3x3籃球賽總獎金合計高達590萬元，以實際行動支持選手勇敢逐夢，角逐總統盃最高榮耀。 運動部強調，街舞大賽首度橫跨北、中、南、東及離島金門，共辦理6
30歲美妝女神突宣布罹乳癌！生活超自律仍中鏢 她揭最大警訊
Cara Wu表示，過去一直以來都相當重視身體健康，不僅長期維持運動習慣，也鮮少接觸菸酒，生活作息規律，飲食則以天然原型食物為主。因此當醫師告知確診結果時，她腦中第一時間浮現的不是治療問題，而是不斷思考究竟是哪個環節出了狀況。面對外界關心，她透露醫師曾提醒，不必...
竹縣選戰開打！徐欣瑩酸「奉旨提名」 鄭朝方反擊：國民黨初選刀刀見骨
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導民進黨昨（10）日前正式提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，國民黨參選人徐欣瑩隨即以「奉旨提名」形容鄭朝方獲得提名的過程...
不只個資外洩！Coupang還偷蒐千萬會員上網紀錄 韓政府重拳開罰
韓國電商龍頭Coupang爆發重大個資外洩與違法蒐集資料事件。韓國個人資訊保護委員會11日宣布，認定Coupang因安全管理疏失導致約3,750萬人的個資外洩，另未經合法依據蒐集超過1,000萬名會員的網路活動紀錄，合計祭出6,246億8,100萬韓元（約新台幣129億元）巨額罰款，另加處1,680萬韓元罰鍰，並決定就妨礙調查部分移送偵辦，創下南韓史上最高裁罰紀錄。
藍白修刑訴法「柯文哲條款」藍委跳出反對 吳宗憲：個案修法讓重大罪犯找到脫身空間
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導由藍白立委提出多項「刑事訴訟法」修法案，被批是與柯文哲涉及京華城案遭羈押有關，引起輿論撻罰。立法院司法法制委員會今...
傅崐萁心腹也捲入！花蓮2.7億營養午餐弊案 爆副縣長顏新章遭祕密約談
總經費高達2.7億元的花蓮縣「免費營養午餐」，日前爆出圖利特定廠商的爭議，教育處盧姓前科長、國民黨花蓮縣議員吳東昇及涉案業者經約談後獲得交保，今（11日）再傳出國民黨花蓮縣立委傅崐萁的心腹、副縣長顏新章也涉入此案，遭檢方列為被告。
不怕股市跌！華爾街作家曝光25個改善財務原則 第25招變有錢最簡單
AI熱潮帶動台灣AI供應鏈與ETF投資風潮，沒想到卻在2026年6月8日迎來「黑色星期一」，台股盤中震盪2694點，最終收在43502.78點。市場劇烈波動之際，華爾街財經作家喬納森．克雷蒙在《會想的人先有錢》曝光25個理財原則，提醒投資人：致富靠的不是猜股價或追明牌，而是時間、紀律與正確觀念。快把這份致富清單貼在冰箱上，每天提醒自己。
寇乃馨否認垃圾屋「廚房堆滿鞋」行李箱塞滿3房！網看傻：根本囤物癖
有「活動女王」之稱的藝人寇乃馨，近年跨足直播事業成績亮眼，與音樂人黃國倫結婚多年，夫妻倆經常透過社群分享私下生活。近日寇乃馨大方公開一家人居住多年的舊家，除了曝光超過200個行李箱、3間房收藏空間外，更意外揭露家中「沒有廚房」的特殊景象，原本的廚房已經被大量鞋盒全面占據，畫面曝光後掀網友兩極討論，傻眼直言「這已經不是收納，是囤物」。
沈伯洋要向陳其邁請益市政！打臉蔣萬安：一堆問題沒解決
即時中心／陳奕劭、許雯絜報導年底九合一大選開打，即將卸任的高雄市長陳其邁昨（10）日出席智慧城市論壇，被問台北市長蔣萬安被視為母雞，會不會幫忙輔選時強調，「政績才是硬道理」，更補充「我若做不好，還四處去給人家站台，會被人家笑死，對不對？」，台北市長蔣萬安今（11）日則介紹政績回應。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋認為，高雄治理經驗值得參考，自己將向陳其邁請益市政。
20年時代眼淚！《爆爆王》拋關服震撼彈 8/13劃下句點
經典國民線上遊戲《爆爆王》（舊名：彈水阿給）今（11）日投下驚人震撼彈，官方無預警發布結束營運公告，證實因為代理合約到期，這款承載無數台灣人七、八年級生青春回憶的傳奇遊戲，將於2026年8月13日星期四中午12點正式畫下句點，屆時將全面關閉遊戲伺服器，讓無數開服至今的老玩家錯愕與不捨，紛紛哀號「我的青春真的死去了」。
賴瑞隆封鎖《鐵拳教育》留言？綠委緩頰「別為難」：現在壓力最大就是他
韓劇《鐵拳教育》爆紅，有網友認為，劇中情節類似民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆的情形，因此在社群平台標記賴瑞隆，不過卻遭封鎖。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今（11日）表示，如果自己的小孩霸凌別人，並被新聞披露，當然是很大的壓力，「我看現在壓力最大的就是賴瑞隆吧」；但他也說，賴瑞隆前陣子已誠懇道歉，這是社會很好的借鏡，網友也不要為難賴瑞隆。