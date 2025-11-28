《監所男子囚生記》奪三冠！楊祐寧、黃冠智陪社畜「同刑」通勤
今（28）日活動現場驚喜迎來兩位「重量級受刑人」楊祐寧與黃冠智現身，一出場便各自牽著象徵角色的吉娃娃氣球，陪大家一起「同刑」上班。吉娃娃滿腹委屈、卻又兇不起來的反差萌，宛如社畜面對工作時的真實樣貌——內心 OS 滿滿，但最後只能「裝可愛收場」。這份貼切感讓粉絲秒懂角色魅力，直呼太寫實、太可愛。兩人也在現場開心慶功，「社畜囚生巴士」活動一開放便瞬間秒殺，感謝粉絲熱情力挺。
情緒線與笑點齊發！癌末噩耗、父子遺憾、大舌頭橋段一次到位
本週（11/29）劇情將迎來重磅情緒爆點。楊祐寧飾演的9568與小弟7392（劉宸肇 五木 飾）邊吃飯邊聊天，卻意外收到癌末診斷書。壓抑、無力與難以承受的悲痛全面湧現——得知自己可能在牢裡錯過孩子出生，他的哭戲像壓垮心靈的最後一根稻草，強烈情緒震撼觀眾。而在絕望之下，他更開始醞釀一場驚心動魄的「逃獄計畫」，劇情張力瞬間推到新高點。
談到戲外心境，楊祐寧透露，因角色面臨可能再也無法見到孩子的遺憾，也讓他想到前陣子剛離世的父親。他分享，雖然爸爸抱過兒子，但兒子沒機會吃到阿公煮的菜，所以我現在很努力還原爸爸的料理，希望以後能做給兒子吃。
「社畜囚生巴士」活動秒殺，楊祐寧、黃冠智陪社畜「同刑」上班。圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供
劇中楊祐寧因情緒失控被送往違規舍，在那裡遇上黃冠智，一位因無法接受前女友分手、在保外就醫時狹持護理師的「恐怖情人」。兩人隔著鐵窗，一邊是面臨生死的老大，一邊是哭到崩潰的少年，卻意外被楊祐寧「激將式開導」撐住，擦出另類兄弟情，成為本週最揪心的亮點。黃冠智笑說，楊祐寧送他「練下盤的武功秘笈」，結果竟是一本性感寫真集；楊祐寧也搞笑回：「沒有什麼是一發不可收拾的事，如果有，那就兩發！」現場笑聲不斷。
楊祐寧分享，角色外號「吉娃娃」竟出自他自己的發想，連劇中的黑道刺青圖案也由他親自設計：「我們畫了一隻戴紳士禮帽的吉娃娃，因為『我是一隻有禮貌的吉娃娃，跟我講話也要有禮貌』。」他笑說，年輕時一直想刺青卻找不到喜歡的圖案，這次藉由角色終於圓了刺青夢。
「重量級受刑人」楊祐寧與黃冠智驚喜現身囚車巴士。圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供
黃冠智則飾演曾擊敗阿耀（陳澤耀 飾）拿下金牌的跆拳道新星，卻因戀愛腦衝動縱火害了自己的人生。他透露，為角色特別設計了「大舌頭」口音：「我設定他以前踢跆拳道牙齒被踢斷，所以講話會漏風。」笑稱拍完後還差點切不回來，入戲極深。楊祐寧聽後打趣：「我還以為他講話本來就這樣。」黃冠智機智回：「對，我為了當演員才去上正音班。」兩人互動讓現場笑成一片。
《監所男子囚生記》12月14日起，每週日晚上10點於台視播出。
更多台視新聞網報導
《監所男子囚生記》施名帥黃冠智再合體 男男戀師生火花更強烈
《監所男子囚生記》邱凱偉頹廢崩潰！ 與詹子萱對峙上吊戲
《監所男子囚生記》上演粉紅對視 劉以豪×陳澤耀狂撒姨母糖
其他人也在看
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
許瑋甯世紀婚禮！ 邱澤悄悄在耳邊29字浪漫告白
許瑋甯、邱澤28日晚間在文華東方舉辦婚禮，約邀請430位賓客，婚禮風格走簡約純白風。結婚4年，如今終於迎來婚宴，邱澤坦言內心覺得夢幻無比，剛剛走出來接受媒體採訪時，還特別在許瑋甯耳邊說了一段話，深情令人動容。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 39 分鐘前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
原來爸爸是老司機！兒子整理遺物挖出「3.5磁碟片」，網一看秒懂：是紳士神作
對於現代年輕人來說，DVD、CD 這種儲存媒介已經相當少在使用，大多數都是在音樂專輯或是實體主機遊戲上，更別提還有現在幾乎已經消失的「3.5磁碟片」，更可能只有在影視作品中才會見到。而最近一名網友在整理過世父親的遺物時，意外發現了幾張保存良好的磁碟片（軟碟片），由於不知道其中的內容，就發文附上照片向網友求助。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」
陳柏霖近來不僅爆出閃兵、遭起訴2年8個月，《鏡報》今（28日）接獲獨家爆料，指他財務狀況不如外界所想豐盈，連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉。據了解， 陳柏霖私下經常花大錢旅遊、品嚐美食，甚至曾在唐綺陽的節目中自爆「出國只是為了吃個飯」。鏡報 ・ 6 小時前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 11 小時前
粿粿不倫王子！命理師驚曝「兩人才是正緣」內幕 范姜彥豐是局外人
范姜彥豐上月29日驚拋震撼彈，拍片指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌好友王子（邱勝翊），事後王子坦言對女方關心超出朋友界線，另粿粿則道歉認了行為踰矩，據悉三人目前將轉私下協商。命理師沈嶸以靈學角度透露，其實粿粿與范姜無緣有分、沒真愛能量，反倒和王子竟是先天正緣，兩人前世不僅做過一世夫妻、粿粿還非常愛王子，因此范姜從頭到尾就是個局外人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
手滑網購一棟房！「資生堂千金」公開建案圖：未來4年要拼命賺錢
藝人李宓因為父親是台灣資生堂集團前董事長，而被封為「資生堂千金」，婚後她也升格為5寶媽，家庭生活過得相當幸福美滿。今（28日）李宓無預警在社群中拋出震撼彈，表示手滑買了一棟房，消息掀起大家的關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
（專訪）小禎幫腔胡瓜反燒到自己 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 1 天前
獨家／朱孝天直率個性惹禍 下月F4上海演唱會成局外人
朱孝天近期個人巡演遇冷場，門票甚至出現人民幣50元「晚鳥票」就能入場的情況，甚至傳出朱孝天揚言不到八成上座率就不開唱。曾因F4而聲名大噪，成為人生代表作的他，卻公開表示不在意F4名利，不喜歡F4的歌曲，也不願刻意維持團體關係。他在直播中多次洩漏F4復出進度，試錄新歌等尚未公開的團體計畫，如今這些直率與自我行為，使他被排除在下月上海《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》之外，新專輯也無份，成了局外人。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
遭F4排除 朱孝天「個人演唱會爆哭」 傳票房超慘打3.8折...最後竟可免費入場
F4今年在五月天的大巨蛋演唱會合體復出，接著也到上海場擔任嘉賓，就傳出將緊鑼密鼓地籌劃新專輯跟新巡演，沒想到朱孝天卻一直透過直播爆料，後來直接被除名，演唱會僅以F3 言承旭、周渝民、吳建豪為主。日前朱孝天以個人身份在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，27日傳出是因為票房不如預期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
強佔Netflix排行榜！《他為什麼依然單身》好看在哪裡？沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家｜劇情看點、集數整理
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 天前
57歲沈玉琳罹血癌「12月能出院」！潘若迪鬆口了 親吐他最新病況
57歲藝人沈玉琳今年7月29日入院，持續對抗血癌中，目前飲食、作息恢復正常，增胖了一點，且偶爾可以返家，好友潘若迪27日受訪，再度更新沈玉琳近況，「他很好，不用擔心，大概12月應該就可以完完全全的，可以讓自己好好休息了。」認為對方下個月就能順利出院。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
金宇彬、申敏兒喜帖曝光！超甜細節藏巧思 粉絲感動：完全是他們的風格
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導韓國演員金宇彬、申敏兒20日宣布結婚喜訊，至於婚禮將於12月20日在首爾舉行，但僅會邀請雙方家人、親戚及親近的友人，以非...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
郭碧婷曬近照！ 網驚呼：跟向太一模一樣
郭碧婷與向佐結婚6年，育有1女1子，受到婆婆「向太」陳嵐疼愛。她昨在社群網站分享多張近照，其中幾張被網友指「好像向太」，婆媳的外貌越來越相似。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
12強棒球賽翻拍電影《絕勝》！主演穿中華隊球衣亮相 網無情砲轟：《全民大悶鍋》
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導2023年世界12強棒球賽，中華隊隊長陳傑憲奮力一擊轟出全壘打，帶領台灣奪下世界冠軍，如今不只拍成紀錄片，還將翻拍電...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
初音未來登小巨蛋完售開唱「謝謝台北」！卻有不少粉絲「違規」 主辦出面警告
初音未來昨（26）日降臨台灣！睽違六年後，首次在台北小巨蛋登場，票券已早早完售，而雖然晚上才開唱，但接近中午就有不少粉絲朝聖，大排長龍準備購買周邊，不過在演唱會順利結束後，卻有不少人「違規」上傳了演唱會的片段，連主辦單位寬宏都在底下呼籲儘速刪除貼文。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
王陽明一個月暴瘦10公斤！ 身體不適急做檢查
王陽明27日出席活動，分享保養秘訣，注重健康、勤運動的他，最近身體健康亮起紅燈，透露短短一個月內，體重暴跌10公斤，也第一時間做了檢查。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前
金馬大贏家《大濛》上映！「觀眾哭到紅眼」狂用紙巾 他親曝原聲帶內幕
榮獲本屆金馬獎最佳劇情片等五項大獎史詩年度巨作《大濛》，今（27）日正式在全台上映！本片集結金獎怪物新人方郁婷、實力派演員柯煒林、歌手9m88，以及甫獲金馬獎最佳男配角的曾敬驊演出，電影先前橫掃金馬五項大獎，口碑場更是賣座又叫好，被觀眾形容為「一生必看的國片！」，散場時幾乎人人哭紅著眼離席。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《絕勝》4大卡司曝！宋柏緯成台灣隊長陳傑憲 林家正找他演
《絕勝》4大卡司曝！宋柏緯成台灣隊長陳傑憲 林家正找他演EBC東森娛樂 ・ 1 天前