《監所男子囚生記》奪三冠！楊祐寧、黃冠智陪社畜「同刑」通勤

今（28）日活動現場驚喜迎來兩位「重量級受刑人」楊祐寧與黃冠智現身，一出場便各自牽著象徵角色的吉娃娃氣球，陪大家一起「同刑」上班。吉娃娃滿腹委屈、卻又兇不起來的反差萌，宛如社畜面對工作時的真實樣貌——內心 OS 滿滿，但最後只能「裝可愛收場」。這份貼切感讓粉絲秒懂角色魅力，直呼太寫實、太可愛。兩人也在現場開心慶功，「社畜囚生巴士」活動一開放便瞬間秒殺，感謝粉絲熱情力挺。

情緒線與笑點齊發！癌末噩耗、父子遺憾、大舌頭橋段一次到位

本週（11/29）劇情將迎來重磅情緒爆點。楊祐寧飾演的9568與小弟7392（劉宸肇 五木 飾）邊吃飯邊聊天，卻意外收到癌末診斷書。壓抑、無力與難以承受的悲痛全面湧現——得知自己可能在牢裡錯過孩子出生，他的哭戲像壓垮心靈的最後一根稻草，強烈情緒震撼觀眾。而在絕望之下，他更開始醞釀一場驚心動魄的「逃獄計畫」，劇情張力瞬間推到新高點。

談到戲外心境，楊祐寧透露，因角色面臨可能再也無法見到孩子的遺憾，也讓他想到前陣子剛離世的父親。他分享，雖然爸爸抱過兒子，但兒子沒機會吃到阿公煮的菜，所以我現在很努力還原爸爸的料理，希望以後能做給兒子吃。

「社畜囚生巴士」活動秒殺，楊祐寧、黃冠智陪社畜「同刑」上班。圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供

劇中楊祐寧因情緒失控被送往違規舍，在那裡遇上黃冠智，一位因無法接受前女友分手、在保外就醫時狹持護理師的「恐怖情人」。兩人隔著鐵窗，一邊是面臨生死的老大，一邊是哭到崩潰的少年，卻意外被楊祐寧「激將式開導」撐住，擦出另類兄弟情，成為本週最揪心的亮點。黃冠智笑說，楊祐寧送他「練下盤的武功秘笈」，結果竟是一本性感寫真集；楊祐寧也搞笑回：「沒有什麼是一發不可收拾的事，如果有，那就兩發！」現場笑聲不斷。

楊祐寧分享，角色外號「吉娃娃」竟出自他自己的發想，連劇中的黑道刺青圖案也由他親自設計：「我們畫了一隻戴紳士禮帽的吉娃娃，因為『我是一隻有禮貌的吉娃娃，跟我講話也要有禮貌』。」他笑說，年輕時一直想刺青卻找不到喜歡的圖案，這次藉由角色終於圓了刺青夢。

「重量級受刑人」楊祐寧與黃冠智驚喜現身囚車巴士。圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供

黃冠智則飾演曾擊敗阿耀（陳澤耀 飾）拿下金牌的跆拳道新星，卻因戀愛腦衝動縱火害了自己的人生。他透露，為角色特別設計了「大舌頭」口音：「我設定他以前踢跆拳道牙齒被踢斷，所以講話會漏風。」笑稱拍完後還差點切不回來，入戲極深。楊祐寧聽後打趣：「我還以為他講話本來就這樣。」黃冠智機智回：「對，我為了當演員才去上正音班。」兩人互動讓現場笑成一片。

《監所男子囚生記》12月14日起，每週日晚上10點於台視播出。

