《監所男子囚生記》施名帥黃冠智再合體 男男戀師生火花更強烈
《監所男子囚生記》本週推出高話題桌球篇章，這場桌球戲能呈現高水準比賽動作，幕後最大功臣正是黃冠智。曾是桌球體保生的他，此次不僅身兼演員，更首次挑戰擔任全劇桌球動作設計，負責規劃球路、節奏與擊球細節。他坦言壓力大到連續好幾天失眠，拍攝前一晚甚至整夜未眠便直接上陣。他表示：「真的太難了，每一球都要推動劇情，何時發現假球、何時情緒轉折，全都得逐球設計。」為此他繪製分鏡、做筆記、規劃落點與走位，甚至請朋友錄製示範影片，整理成厚厚一疊「球路筆記」。拍完後他笑稱：「這是第一次，也是最後一次，太累了，我還是好好演戲比較輕鬆！」
桌球戲意外連環爆 陳澤耀「摔斷老婆球拍」急喊：我賠！
施名帥此次延續《乒乓男孩》的魔鬼教練形象，被劇組巧妙翻玩成監所乒乓高手，在片場展現扎實底子。他與黃冠智也從金鐘熱門「男男戀」組合，跨到桌球「師生練」模式，以黃冠智設計的動作逐招拍攝。另一位「學徒」陳澤耀笑說，小學之後就沒再摸過桌球，為避免穿幫特別上課補強發球、旋轉球與專業姿勢，「三天不可能學人家三年的功夫，但冠智真的教得很細。」監製楊祐寧也透露，這場戲是本劇最大規模的動作場面之一，「節奏快、分鏡多，所有人都全力以赴。」
陳澤耀(右)意外摔斷黃冠智的寶貝球拍。圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供
拍攝過程也出現哭笑不得的花絮。陳澤耀使用黃冠智的私人球拍，因角色設定需「漏接」打假球，球拍多次摔落地面，最終被摔成兩半。事後他才得知那是黃冠智太太的球拍，嚇得臉色發白連忙道歉，表示要買新的賠償；黃冠智大方笑稱沒關係，「算是拍戲的意外紀念」，劇組後來也補給他全新的球拍，讓插曲圓滿落幕。
劇組也分享，劇中管理員與受刑人的互動之所以逼真，是來自完整田調，播出前特別前往桃園、台中舉辦特映會，邀請監所工作者觀賞。許多管理員表示「檢身」橋段寫實得讓人有代入感，是他們最日常的工作之一；劉以豪飾演的一傑氣場到位，施名帥「面惡心善」的前輩形象更讓人直呼：「監所裡真的有很多這種嘴硬心軟的學長」。
黃冠智首次擔任桌球動作設計壓力山大失眠。圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供
《監所男子囚生記》同步推出期間限定「社畜囚生巴士」活動，將劇中經典「囚車」元素融入上班族熟悉的通勤日常，延伸出「上班同刑、下班同行」概念，打造沉浸式體驗。活動期間民眾可免費搭乘「社畜囚生巴士」，不僅能沿途與 NPC 互動，還有機會抽中演員親簽海報、拍立得等限量好禮。
12月14日起，每週日晚上10點於台視播出。
