《監所男子囚生記》李英宏狂撞牆失控 施名帥「直直撞」笑翻
《監所男子囚生記》本週釋出驚喜彩蛋，李英宏客串角色正式曝光。他以「詼諧 × 二次元」混搭風格亮相，開場便以失控暴走的肢體與節奏逗得觀眾瘋狂重播。劇中沉浸在自我幻想世界的他，竟誤把陳澤耀視為「殺人犯」，爆走狂咬、瘋狂撞牆，失控程度讓管理員群集體頭大。更荒唐的是，這場危機最後竟靠《鬼滅之刃》成功化解——陳澤耀臨危不亂，以動漫知識代入伊之助角色，才讓自認是「炭治郎」的李英宏冷靜下來。
陳澤耀突入鬼滅模式 用二次元招式神救援李英宏
李英宏談起這次飾演情緒極端、時而暴走的受刑人，他坦言角色設定非常極端，但拍攝時給自己唯一指令，就是把所有情緒放大到極致：「我就告訴自己，今天是來監所當一個瘋子，盡可能放大所有失控的反應。」也因如此，角色的混亂與脆弱在鏡頭前更加鮮明。
陳澤耀則爆料，施名帥再度在片場貢獻即興金句。在李英宏拍攝撞牆戲時，施名帥突然大喊：「他又在『直直撞』了！」幽默把李英宏百萬經典歌曲〈台北直直撞〉融入台詞，引發眾人狂忍笑。有時兩人專注對戲，他還會在一旁哼唱〈台北直直撞〉，讓大家忍俊不禁。李英宏也笑稱施名帥相當有趣，「而且這歌名太好用了，不難想像會被用在很多地方。」
劇情方面，日前活動剛揭露楊祐寧與黃冠智在「違規舍」的鐵窗兄弟情。兩人因情緒失控遭到懲戒，而陳澤耀因替黃冠智求情，連帶被罰進違規舍擔任管理員。三人在封閉高壓的監所空間裡，彼此真心相待、互相開解情緒，在冷峻制度中硬生生長出一段動容羈絆。然而這個密閉空間裡，每位受刑人都是高難度關卡，其中由李英宏飾演的「高危險受刑人」更是集多重複雜狀態於一身：愛咬人、重度動漫迷、HIV 帶原、思覺失調，宛如不定時炸彈，對初來乍到的陳澤耀而言，簡直是「地獄開局」。
陳澤耀突入鬼滅模式 用二次元招式神救援李英宏。圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供
戲中李英宏隨身的「紙人護衛兵」是他心中最重要的「家人」，卻因陳澤耀不慎碰倒，瞬間引爆他的崩潰點。他怒吼、撞牆、攻擊咬人全面失控，甚至認定陳澤耀是「殺人兇手」，要以牙還牙替紙人討回公道。最後陳澤耀急中生智，將對話頻率拉進《鬼滅之刃》世界觀，與李英宏完成「角色對頻」，才順利哄對方穿上防護衣、化解危機。
角色深受動漫影響，把自己視為《鬼滅之刃》炭治郎。談到與陳澤耀詮釋動漫橋段時的對戲，李英宏笑說：「拍攝時其實蠻有共鳴的。」至於 privata 喜歡的動漫，他害羞透露自己最愛〈哆啦A夢〉與《龍貓》，意外展現反差萌。
陳澤耀則分享「被迫補修動漫學分」的幕後過程，由於角色需以動漫語言與對方溝通，他坦言初讀劇本時完全看不懂，只能憑線索上網查：「後來才發現原來裡面講的是《咒術迴戰》和《鬼滅之刃》的招式。」為了演得到位，他利用拍攝空檔補看動畫，並向熱心的動漫迷請益，精準掌握手勢與日文台詞。
黃冠智在違規舍中受到楊祐寧的鼓勵。圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供
備受討論的劇情還包括楊祐寧飾演的 9568 在與小弟 7392（劉宸肇、五木）吃飯聊天時，意外收到癌末診斷書。那一瞬間情緒全面潰堤，悲痛直擊觀眾心臟。他意識到自己極可能在牢裡錯過孩子的誕生，這場哭戲彷彿最後一根稻草，狠狠折斷他的信念。隨著絕望吞噬理智，他也開始醞釀一場足以撼動全劇的「逃獄行動」，劇情張力瞬間飆到新高度。
《監所男子囚生記》12月14日起，每週日晚上10點於台視播出。
更多台視新聞網報導
《監所男子囚生記》奪三冠！楊祐寧、黃冠智陪社畜「同刑」通勤
《監所男子囚生記》施名帥黃冠智再合體 男男戀師生火花更強烈
《監所男子囚生記》邱凱偉頹廢崩潰！ 與詹子萱對峙上吊戲
其他人也在看
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮許瑋甯、現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
王心凌坦言一度身心遭掏空 飛離台灣3周「按下暫停鍵」
華語流行天后王心凌帶著「Sugar High 2.0」世界巡演正式前進美國東岸，日前登上The Theater at Madison Square Garden（The Theater at MSG）隆重開唱，成為首位在該場館開唱的華人女歌手，為這次美國巡演寫下具有指標性的里程碑。中時新聞網 ・ 2 小時前
許瑋甯、邱澤婚禮太狂！一票人重溫狂刷《當男人戀愛時》隔4年又衝排行
許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人2021年閃電登記結婚，今年迎來寶貝兒子 Ian。上週五（11月28日）兩人低調補辦婚禮，夢幻婚紗、甜度破表的互動在網路掀起極大迴響，被粉絲形容「這部片根本是他們的愛情紀錄片」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 5 小時前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 2 天前
猴子又來！袁艾菲尪目睹「開窗一瞬間」傻眼 驅趕影片曝光
袁艾菲2021年砸千萬買下新店住宅，沒想到去年被猴子二度闖闖進家中，而且還是同一隻，讓她驚嚇不已，袁艾菲昨(29日)在社群公開影片，只見眾人目睹猴子開紗窗再次闖入家中，搞得在場人人自危。中時新聞網 ・ 1 天前
濱崎步無人演唱會震撼曝光！「1萬4千空座」：最難忘演出
日本天后濱崎步原定29日在上海舉行「I am ayu -ep.Ⅱ-」演唱會，但疑似受中日關係影響，主辦單位在28日臨時宣布取消，並稱原因為「不可抗力因素」，引發大批粉絲遺憾。儘管如此，濱崎步仍於30日晚間透過社群平台分享當晚演出的最新畫面，讓支持者得以一窺她在舞台上的專業表現。中時新聞網 ・ 16 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
鄧紫棋為香港火災情緒失控！淚灑舞台哽咽訴心痛：非常難過的日子
香港大埔宏福苑日前發生重大火災，造成數百人傷亡，震撼全球。出身香港的天后鄧紫棋，第一時間捐出港幣100萬元（約新台幣400萬元），作為救援與災後重建用途。近日，她於中國廣西南寧舉行「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會時，在台上心痛想起家鄉災情，忍不位情緒潰堤、當場落淚。鏡報 ・ 7 小時前
成語蕎「廁所激戰范少勳」慘被圍攻：人家都結婚了 本人首發聲回應
女星成語蕎擁有亮麗的外型，是綜藝節目的常客，近來，她受邀客串《人浮於愛》一角，與范少勳上演偷情戲碼，尺度讓人看了十分害羞，事後，她透過IG發出相關片段，不料卻遭入戲太深的網友砲轟，對此，成語蕎無奈回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
楊丞琳「缺席許瑋甯婚禮」友情回不去了？網挖邱澤上《康熙》「被狂問前任」反應尬爆
楊丞琳「缺席許瑋甯婚禮」友情回不去了？網挖邱澤上《康熙》「被狂問前任」反應尬爆娛樂星聞 ・ 1 天前
周潤發出席MAMA！ 哽咽「請求全場起立」哀悼香港大火
香港宏福苑大火造成嚴重死傷，連兩日在香港舉辦的MAMA頒獎典禮，取消紅毯以及部分演出。而先前曾傳出取消出席的周潤發，在典禮尾聲驚喜登場，不過開口隨即哽咽。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願EBC東森娛樂 ・ 18 小時前
李安現身許瑋甯、邱澤婚禮！模仿新娘跳舞 超可愛畫面曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人邱澤與許瑋甯28日於台北文華東方酒店補辦婚宴。當晚嘉賓包括陳美鳳、藍心湄、張清芳、林心如、霍建華等大咖都現身祝福...FTNN新聞網 ・ 1 天前
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她EBC東森娛樂 ・ 18 小時前
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了EBC東森娛樂 ・ 23 小時前
Netflix Top 3《他為什麼依然單身》好看在哪裡？沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家｜劇情看點、集數整理
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 週前
布魯斯威利後事決定「捐贈腦袋」！愛妻曝他聖誕假期規劃
70歲好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis），因罹患失語症身體狀況逐漸惡化，目前已宣布息影並由妻女共同陪伴照顧。而現任老婆艾瑪合明（Emma Heming Willis）日前在書中透露他的身後事規劃，面對感恩節及聖誕節假期，也曝光他的最新現況。中時新聞網 ・ 1 天前