《監所男子囚生記》李英宏狂撞牆失控 施名帥「直直撞」笑翻

《監所男子囚生記》本週釋出驚喜彩蛋，李英宏客串角色正式曝光。他以「詼諧 × 二次元」混搭風格亮相，開場便以失控暴走的肢體與節奏逗得觀眾瘋狂重播。劇中沉浸在自我幻想世界的他，竟誤把陳澤耀視為「殺人犯」，爆走狂咬、瘋狂撞牆，失控程度讓管理員群集體頭大。更荒唐的是，這場危機最後竟靠《鬼滅之刃》成功化解——陳澤耀臨危不亂，以動漫知識代入伊之助角色，才讓自認是「炭治郎」的李英宏冷靜下來。

李英宏談起這次飾演情緒極端、時而暴走的受刑人，他坦言角色設定非常極端，但拍攝時給自己唯一指令，就是把所有情緒放大到極致：「我就告訴自己，今天是來監所當一個瘋子，盡可能放大所有失控的反應。」也因如此，角色的混亂與脆弱在鏡頭前更加鮮明。

陳澤耀則爆料，施名帥再度在片場貢獻即興金句。在李英宏拍攝撞牆戲時，施名帥突然大喊：「他又在『直直撞』了！」幽默把李英宏百萬經典歌曲〈台北直直撞〉融入台詞，引發眾人狂忍笑。有時兩人專注對戲，他還會在一旁哼唱〈台北直直撞〉，讓大家忍俊不禁。李英宏也笑稱施名帥相當有趣，「而且這歌名太好用了，不難想像會被用在很多地方。」

劇情方面，日前活動剛揭露楊祐寧與黃冠智在「違規舍」的鐵窗兄弟情。兩人因情緒失控遭到懲戒，而陳澤耀因替黃冠智求情，連帶被罰進違規舍擔任管理員。三人在封閉高壓的監所空間裡，彼此真心相待、互相開解情緒，在冷峻制度中硬生生長出一段動容羈絆。然而這個密閉空間裡，每位受刑人都是高難度關卡，其中由李英宏飾演的「高危險受刑人」更是集多重複雜狀態於一身：愛咬人、重度動漫迷、HIV 帶原、思覺失調，宛如不定時炸彈，對初來乍到的陳澤耀而言，簡直是「地獄開局」。

陳澤耀突入鬼滅模式 用二次元招式神救援李英宏。圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供

戲中李英宏隨身的「紙人護衛兵」是他心中最重要的「家人」，卻因陳澤耀不慎碰倒，瞬間引爆他的崩潰點。他怒吼、撞牆、攻擊咬人全面失控，甚至認定陳澤耀是「殺人兇手」，要以牙還牙替紙人討回公道。最後陳澤耀急中生智，將對話頻率拉進《鬼滅之刃》世界觀，與李英宏完成「角色對頻」，才順利哄對方穿上防護衣、化解危機。

角色深受動漫影響，把自己視為《鬼滅之刃》炭治郎。談到與陳澤耀詮釋動漫橋段時的對戲，李英宏笑說：「拍攝時其實蠻有共鳴的。」至於 privata 喜歡的動漫，他害羞透露自己最愛〈哆啦A夢〉與《龍貓》，意外展現反差萌。

陳澤耀則分享「被迫補修動漫學分」的幕後過程，由於角色需以動漫語言與對方溝通，他坦言初讀劇本時完全看不懂，只能憑線索上網查：「後來才發現原來裡面講的是《咒術迴戰》和《鬼滅之刃》的招式。」為了演得到位，他利用拍攝空檔補看動畫，並向熱心的動漫迷請益，精準掌握手勢與日文台詞。

黃冠智在違規舍中受到楊祐寧的鼓勵。圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供

備受討論的劇情還包括楊祐寧飾演的 9568 在與小弟 7392（劉宸肇、五木）吃飯聊天時，意外收到癌末診斷書。那一瞬間情緒全面潰堤，悲痛直擊觀眾心臟。他意識到自己極可能在牢裡錯過孩子的誕生，這場哭戲彷彿最後一根稻草，狠狠折斷他的信念。隨著絕望吞噬理智，他也開始醞釀一場足以撼動全劇的「逃獄行動」，劇情張力瞬間飆到新高度。

《監所男子囚生記》12月14日起，每週日晚上10點於台視播出。

