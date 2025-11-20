《監所男子囚生記》桌球戲高水準 黃冠智關鍵功臣

記者王丹荷／綜合報導

監所職場喜劇《監所男子囚生記》本週全新集數將公開監所同樂活動：桌球示範賽，管理員與受刑人同場較勁，讓全場氣氛宛如錦標賽。劇中施名帥化身乒乓高手，與體保生背景的陳澤耀組成黃金拍檔，迎戰楊祐寧飾演的黑道大哥9568及其小弟。雙方勝負欲高漲，楊祐寧更使出黑道本色「威脅＋舔耳朵」逼陳澤耀打假球，荒唐爆笑的戲碼讓全場笑成一片。

這場桌球戲能呈現高水準的比賽動作，關鍵功臣是黃冠智，曾是桌球體保生的他，這回不僅是演員，更首次擔任全劇桌球動作設計，包含對打球路、節奏與擊球動作等，他坦言壓力大到好幾天睡不著，拍攝前一晚更是1夜沒睡，通宵上陣直接拍攝。

黃冠智透露：「真的太難了，每一球都要推進劇情，什麼時候發現假球、什麼時候發生情緒轉折，全都要逐球設計。」為此他畫分鏡、做筆記、規劃落點、演員走位，甚至找朋友錄製參考影片，整理成厚厚1疊「球路筆記」。拍完後他忍不住笑喊：「這是我的第1次，也是最後1次！太累了，我還是專心演戲就好。」

施名帥此次延續先前在《乒乓男孩》魔鬼教練形象，被劇組巧妙翻玩成監所乒乓高手，再次展現扎實底子。他與黃冠智的合作也從金鐘熱門男男戀組合，搖身一變桌球「師生練」，以黃冠智設計的動作1招1式拍攝。

另一位學徒陳澤耀笑說，小學後就沒再碰桌球，為了不露餡還特別補上幾堂課，專攻發球、旋轉球與專業姿勢，「我們3天不可能學人家3年的功夫，但冠智真的很用心教我們。」監製楊祐寧也表示這場戲難度極高：「桌球戲是我們這部劇最大規模的動作場面之一，節奏快、分鏡多，大家都卯足全力。」

拍攝期間還發生令人哭笑不得的驚嚇花絮，陳澤耀是用黃冠智私人的球拍來拍攝，沒想到卻被「打成兩半」。原來該動作黃冠智參考真實雙打場景，設計動作球拍飛出時應由對手接住，但陳澤耀因角色設定打假球，故意漏接球拍，球拍只能一次次落地，最終摔到斷裂。

更令陳澤耀臉色發白的是，那支球拍是黃冠智老婆的球拍，陳澤耀連忙道歉，會買新的賠償，黃冠智則大方表示沒關係，並笑說這也算是拍戲過程中的意外紀念，劇組後來也補給他全新的球拍，讓球拍事件圓滿落幕。

黃冠智擔任桌球動作設計壓力山大。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

陳澤耀（右）意外摔斷黃冠智的寶貝球拍。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

黃冠智（右1）為《監所男子囚生記》設計桌球動作，現場用心教學。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）