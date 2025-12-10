《監所男子囚生記》楊祐寧縮骨逃亡 拍戲隔離錯過女兒生日

預告片以楊祐寧幻想自己抱著孩子、低聲哼唱〈大聲叫，不願跟你來分開〉揭開序幕，溫柔卻滿溢心碎情緒，隨後畫面急轉，揭示他病況急遽惡化，臉色蒼白、頻頻昏迷，並承受劇烈疼痛的折磨。飾演監獄老大「吉娃娃」的他絕望坦言：「我癌末，如果治不好就死在裡面了。那天眼前一黑，人生什麼重要突然變得很清楚……」直擊人心的無助與對生命最後一搏的掙扎，意外觸動了監所管理員陳澤耀的心弦，讓他脫口而出：「我幫你！」橋段曝光後引發熱烈討論，網友盛讚：「楊祐寧連背影都在演戲，聽著他的歌聲，真的能感受到他的心碎與絕望。」

楊祐寧賭命逃亡為見孩子 美麗本人驚喜助攻催淚瞬間

楊祐寧談及劇中吉娃娃為了見剛出生的孩子、不惜拚上性命逃離監所，楊祐寧也分享自身相似經歷。他透露，曾因疫情期間拍戲返家必須隔離兩週，加上工作行程無法彈性調整，錯過了大女兒的一歲生日，「其實那段時間心情蠻不好的，很想念家裡的小孩。」話語中流露出身為父親，對錯過重要時刻的無奈與遺憾。

廣告 廣告

楊祐寧搏命逃獄，賭命只為見兒子一面。圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供

劇中，吉娃娃在走投無路之際抱持「沒有招了，只能拚了」的念頭，大膽挑戰律法，展開一場向死而生的瘋狂逃亡計畫。這場戲堪稱全劇最狼狽、也最犧牲形象的演出。為了躲避戒備森嚴的追查，楊祐寧必須藏身在僅容孩童蜷縮的小空間中，甚至忍受被丟擲廚餘的屈辱與狼狽。他坦言：「我必須使勁把自己藏起來，在有限的空間中找出生機，簡直像在練『縮骨功』。在這麼難受的情境下，還要同時演出為父則強的內心掙扎，其實非常不容易。」

「最美助攻」美麗本人驚喜客串，與楊祐寧上演關鍵對手戲。圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供

而在這場賭命逃亡的關鍵戲碼中，也迎來「最美助攻」美麗本人驚喜客串，成為劇情一大亮點。身為二寶爸的他，對楊祐寧為愛走險的選擇深有同感，表示：「那是一種為父則強，甚至可以說是為父則莽的心情。即使身處極度狼狽的處境，心裡仍只想著孩子，那樣強烈又純粹的父愛，真的會讓人心疼。」

《監所男子囚生記》12月14日起，每週日晚上10點於台視播出。

更多台視新聞網報導

《監所男子囚生記》風暴升級！劉以豪察覺郭子乾涉弊 陷天人交戰

《監所男子囚生記》李英宏狂撞牆失控 施名帥「直直撞」笑翻

《監所男子囚生記》奪三冠！楊祐寧、黃冠智陪社畜「同刑」通勤