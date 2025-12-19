《監所男子囚生記》楊祐寧邪又可愛 黑道老大收編花木蘭侍衛團

愛奇藝原創影集《監所男子囚生記》自播出以來討論度居高不下，無論是令人震撼又錯愕的「噴屎」橋段、黃冠智大舌頭的反差演出，或是掀起社群模仿熱潮的「監男舞」，皆引發大量轉傳與二創討論，成功將劇中情節推升為全民話題。隨著熱度持續延燒，劇組也大方公開拍攝秘辛，揭露多場高張力衝突戲的幕後過程。

辣椒水一噴全場失控！張軒睿暴動戲拍到全員嚇歪

其中一場工廠暴動戲中，受刑人突發失控，張軒睿與管理員們緊急上前壓制，並噴灑辣椒水試圖控制場面，沒想到反而將情緒推向臨界點，逼真程度讓現場演員直呼難忘。陳澤耀回憶拍攝時分享，張軒睿飾演的「魚仔」在戲中朝由動作指導飾演的受刑人噴灑辣椒水，對方當場反應極為真實，狂尖叫、翻滾不止，瞬間將現場氣氛拉到最高點。直到導演喊卡後才發現，為求真實感，劇組保留了噴灑機關，只替換掉內部的辣椒水，即便多次清洗，殘留的刺激感仍遠超預期。陳澤耀也笑說自己私下好奇嘗試，「我只是朝空氣噴了一點，聞到味道就開始狂咳，整條走廊瞬間清空。」

廣告 廣告

工廠暴動面對受刑人突發失控，張軒睿與管理員們緊急上前壓制。圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供

邱以太則表示，在壓制翻滾的過程中，辣椒水意外滲到衣服上，「光是沾在衣服上，皮膚就已經開始刺痛」，真實程度令人難以想像；張軒睿也坦言當天一度被嚇到，「只是小噴一下，那一區幾乎不能站人，就算已經替換過，刺激性還是非常強烈。」高度還原了管理員在突發狀況下的緊繃與壓力，三人也忍不住笑說：「真的很推薦辣椒水防身。」

除了動作場面，《監所男子囚生記》在場景細節上的講究，同樣獲得真實監所管理員的高度肯定。陳澤耀分享，實際進入監所拍攝後才發現內部運作與想像不同，原來資深「同學」（指受刑人）會協助管理新進同學，而牆面張貼的海報、家人照片與私人物品，更是支撐他們情緒的重要存在。監製楊祐寧補充，從牆上的塗鴉、字句到床板上的海報，皆經過細緻設計，「這些元素加深了場景的厚度」，讓演員一踏進空間就能感受到監所特有的壓迫與窒息感。

陳澤耀面對暴動的受刑人，反應超快連桌上都跳上。圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供

此外，楊祐寧在劇中詮釋的黑道老大「吉娃娃」也獲得觀眾一致好評，被形容「又邪又可愛」，與小弟們的互動更成為劇中笑點來源。楊祐寧笑說，角色關係並非刻意設定，而是在排練與演出過程中自然形成，「演著演著，角色的個性就浮現了。」四人同框時甚至被觀眾形容神似《花木蘭》裡的侍衛組合，反差感十足卻極具說服力。

《監所男子囚生記》每週日晚上10點於台視播出。

更多台視新聞網報導

《監所男子囚生記》楊祐寧縮骨逃亡 拍戲隔離錯過女兒生日

《監所男子囚生記》風暴升級！劉以豪察覺郭子乾涉弊 陷天人交戰

《監所男子囚生記》李英宏狂撞牆失控 施名帥「直直撞」笑翻