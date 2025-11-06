《監所男子囚生記》楊祐寧霸總式「寵」陳澤耀 掐下巴強吻戲火辣曝光

劇情揭露黑道老大9568（楊祐寧 飾）得知阿耀（陳澤耀 飾）是姊姊（陳雪甄 飾）派來照顧自己的「臥底」後，對他展開「特別關愛」攻勢——不僅以「要跟姊姊講喔」的威脅口吻，逼他協助偷夾帶違禁品，甚至伸手掐下巴、意圖強吻，用詭異方式「表達愛意」。

陳澤耀笑說：「我完全不敢動，只能眼神求饒！」楊祐寧則分享，陳澤耀是一個很靈活的演員，每次跟他對戲的時候，兩個人都會有很多的想法。他透露自己有設計多種「微霸凌」橋段：「像是突然捏他耳朵、摸他臉，或做出好像在吃他豆腐的動作，這些動作會讓他有一點點心生畏懼、不舒服，又能凸顯荒謬感。」笑言：「我在他身上摸來摸去的次數應該不少。」

陳澤耀倒吊10次險昏倒！ 自創「比中指」求救暗號展敬業精神

在精華版預告中，陳澤耀飾演的菜鳥管理員阿耀因賭博欠債，被黑道綁起來倒吊懲罰，這場戲被陳澤耀稱之為「惡夢」！為追求真實感，事前特訓多日，反覆進行倒吊練習，適應手腳被綁、嘴被封的掙扎感。練習時共倒吊超過10次，才終於能撐過血液衝腦的2分鐘關卡。陳澤耀回憶：「倒吊不到3秒鐘，血整個往頭部衝，腦充血的感覺幾乎講不出話。有一個take還是在快昏倒的邊緣，整個人直接癱軟。」

陳澤耀(右)挑戰極限「倒吊」戲 血衝腦險昏厥。圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供

陳澤耀表示拍攝現場有EMT緊急救護技術員全程待命，他也因此得知人體倒吊時間會越來越短，一開始可撐3分鐘，接著變成2分鐘、30秒，到最後甚至只有15秒，「因為倒吊的時候舌頭可能擋到呼吸管道，再加上嘴上貼大力膠帶，吸入氧氣更少，所以很容易缺氧暈厥。」他笑說這場戲困難到需要設計「求救暗號」：「是我自己想的，比中指！既符合角色，又能讓工作人員立刻知道我真的不行了」，現場全體人員直呼「非常敬業！」

陳雪甄(左)安排陳澤耀(右)走後門入監所任職「賣身還債」。圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供

監所職場喜劇《監所男子囚生記》氣勢銳不可擋，由愛奇藝國際站與壹壹影業聯合出品，金鐘獎戲劇節目導演獎高炳權執導，劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、詹子萱、邱以太、睦媄、楊祐寧主演，以新鮮題材與華語劇罕見設定強勢出擊。

《監所男子囚生記》12月14日起，每週日晚上10點於台視開播。

