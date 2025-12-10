《監所男子囚生記》迎大結局 楊祐寧搏命逃獄只為見到他

《監所男子囚生記》催淚核彈本週六收官！楊祐寧搏命逃獄，賭命只為見兒子一面。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

愛奇藝原創影集監所職場喜劇《監所男子囚生記》現正熱播，本週六將迎來精彩大結局！劇組特別釋出由楊祐寧飾演的監獄老大「吉娃娃」最賺人熱淚的逃亡篇預告，曝光他因被宣判罹患癌症末期，生命已進入倒數計時。

預告從楊祐寧想像自己抱著小孩，溫柔卻心碎地唱著「大聲叫，不願跟你來分開」開場，接著鏡頭揭示他病得極其嚴重，臉色蒼白、時不時昏迷，更常被劇烈的疼痛折磨。

吉娃娃絕望地說：「我癌末，如果治不好就死在裡面了。那天眼前一黑，人生什麼重要突然變得很清楚……」正是這份直擊人心的無奈與對生命的最後一搏，竟意外牽動了監所管理員陳澤耀的心弦，讓他直喊：「我幫你！」網友狂讚：「楊祐寧連背影都會演戲，聽著他的歌聲，真的感覺到他的心碎與絕望！」

「最美助攻」美麗本人驚喜客串，與楊祐寧上演關鍵對手戲。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

談及吉娃娃被困在監所，為了見剛出生的孩子而拚了命的逃亡，楊祐寧透露自己曾有與吉娃娃處境非常相似的經歷：「那時候因為疫情關係，工作回家得先隔離兩週，為了拍戲沒辦法隔天沒戲就回家，也因此那時候就錯過了大女兒的1歲生日，其實心情蠻不好的，很想念家裡的小孩。」言語中流露出父親對錯過重要時刻的無奈與遺憾。

