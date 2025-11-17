《監所男子囚生記》邱凱偉頹廢崩潰！ 與詹子萱對峙上吊戲
《監所男子囚生記》本週劇情，最令觀眾心碎的橋段來自邱以太飾演的菜鳥管理員王中文。為了爭取升遷，他在監所中忍辱負重，卻遭握有權勢的議員助理（黃迪揚 飾）恐嚇，甚至被性騷擾、全身被摸透仍不敢反抗，劇情逼真呈現角色的無力與崩潰。
金鐘男配黃迪揚監獄權勢猥褻戲 邱以太：全身都被摸透
邱以太表示這場強暴戲是對角色來說是人生崩塌的瞬間，也被導演大讚是演員的高光時刻，邱以太分享：「因為迪哥給我很強的壓迫感，但同時讓我覺得非常安全、非常被保護。」黃迪揚則補充，這場戲對他來說同樣不輕鬆：「以太在鏡頭前完全放開，那份害怕和僵住的狀態真得很打到我。」他也笑稱兩人雖然在劇中氣氛沉重，但私下會先確認彼此狀態，「每一顆都一起討論、一起做好，讓對方知道：我們都在。」劇中呈現的無力與恐懼，被觀眾形容「痛得太真實」。
金鐘男配黃迪揚監獄權勢猥褻戲，邱以太：全身都被摸透。圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供
同樣令人揪心的還有Darren邱凱偉飾演的歌手張子旭，曾紅極一時卻因車禍奪命而人生失控，鬍子蓬亂、神情頹廢、甚至頻頻想自殺，情緒如同埋在胸腔的炸藥。劉以豪與陳澤耀為了協助社工師方潔宇（詹子萱 飾），想方設法鼓勵他振作，甚至合力跳起他當年紅翻天的洗腦神曲〈不開心就跳起來〉，結果卻只讓張子旭更憤怒、情緒完全爆炸。
Darren回憶：「拍攝時情緒拉到極限，不停的怒吼，喊太多喊到燒聲了！」但也笑稱享受頹廢造型：「這個鬍子很長，不用剃掉，回家還可以直接用來清鍵盤。」詹子萱則分享，方潔宇因家庭和工作兩頭燒，為展現社工師也有沉不住氣的時候，與張子旭的衝突需要雙方全神貫注、情緒直接投入，演起來非常有感覺。她也透露自己曾是浪花兄弟粉絲，能與Darren對戲十分開心。
金鐘男配Darren挑戰蓄鬍頹廢偶像，情緒失衡與詹子萱對峙。圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供
監所職場喜劇《監所男子囚生記》由愛奇藝國際站與壹壹影業聯合出品，金鐘獎戲劇節目導演獎高炳權執導，劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、詹子萱、邱以太、睦媄、楊祐寧主演，以新鮮題材與華語劇罕見設定強勢出擊。12月14日起，每週日晚間10點於台視播出。
