《監所男子囚生記》風暴升級！劉以豪察覺郭子乾涉弊 陷天人交戰

為真實呈現監所管理員的專業訓練細節，劉以豪在開拍前特別接受系統性的柔術訓練。他分享：「摔不只是自己用力，被摔的人也要用力，彼此要互相保護。」點出動作戲對雙方都是高強度挑戰。劇中有一場他從背後環抱陳澤耀，再以技巧將對方摔出的動作戲碼，雖未完全展現訓練中的所有技巧，但仍讓他大呼過癮。

相愛相殺不停戰 詹子萱曝私藏劉以豪醜照 嚇得他急求饒

談到最難忘的動作場面，他立刻點名施名帥的招牌「剪刀腳」。回憶角色初入戒護科時遭受受刑人暴動、被挾持受傷，正是靠施名帥這一招俐落流暢、力量十足的「剪刀腳」救回，讓他對前輩留下深厚情誼。他更笑說：「所有動作戲裡，我最想學的就是這招！」大讚畫面乾淨漂亮，也是帶動角色情感走向的關鍵一幕。

廣告 廣告

戲外，劉以豪與詹子萱的逗趣互動更成為片場「歡樂來源」。兩人把彼此的相處形容為「一直互相攻擊」，私下「相愛相殺」不間斷，最常見的就是互拍對方的「醜照」。詹子萱甚至透露：「我手機裡很多他的照片，之後想剪成一個合輯。」讓劉以豪急忙哀求不要曝光，展現兩人默契十足、氣氛歡樂的合作關係，與劇中緊張壓迫的監所氛圍形成鮮明對比。

施名帥以流暢又有力量的「剪刀腳」制伏受刑人。圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供

飾演社工師的詹子萱談到拍攝過程中最艱難的一天，是在台中頂樓拍攝劉以豪的情緒重場戲。她回憶：「當天風超大、冷到頭痛，我跟以豪兩個人都在狂發抖。」為了不影響主戲，她只能在鏡頭開始後強行穩住身體狀態，全力配合完成拍攝，可見演員們在惡劣環境下仍保持專業的敬業精神。

而這場天台戲也有令人莞爾的幕後插曲。原劇本安排姜一傑在頂樓運動、脫上衣的畫面，需展現角色體態，讓劉以豪特別努力健身準備。然而與導演討論後，考量到角色一板一眼的個性，最終決定將該橋段完全刪除。他笑說：「一傑因為生氣跑到天台脫衣有點怪。」戲份取消後，他也瞬間「解放」開始大啖炸雞，展現其幽默、自在的一面。

劉以豪鍛鍊身材白費了！脫衣戲遭刪秒破戒吃炸雞 詹子萱頂樓低溫冷到頭痛。圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供

詹子萱也分享對他的觀察，表示與原先想像不同：「原本以為他很文質彬彬，後來發現他其實很自由、很幽默，是冷面笑匠。」

《監所男子囚生記》12月14日起，每週日晚上10點於台視播出。

更多台視新聞網報導

《監所男子囚生記》李英宏狂撞牆失控 施名帥「直直撞」笑翻

《監所男子囚生記》奪三冠！楊祐寧、黃冠智陪社畜「同刑」通勤

《監所男子囚生記》施名帥黃冠智再合體 男男戀師生火花更強烈