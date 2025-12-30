監控共軍演習缺席！徐巧芯爆承德艦職場霸凌

▲海軍康定級承德軍艦。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍對台「正義使命2025」軍演，國軍採相應發動立即戰備操演，在海上透過一對一方式監控共艦。然而隸屬海軍124艦隊的康定級（拉法葉級）承德軍艦（舷號1208），卻因為爆發官兵具名檢控幹部領導不當，留在港內接受調查。對此，海軍今（30）日回應表示，承德軍艦目前執行專案工程任務，尚未納入戰備服勤兵力，無媒體指稱留在港內接受調查，而未出海應處中共軍演情事。

承德艦爆職場霸凌 藍委痛批

國民黨立委徐巧芯臉書發文指出，海軍「承德艦」近期有士兵集體陳情，且透過靠北海軍粉專PO出多張陳情書，指控上校艦長林美菁、中校副艦長石明軒、中校輔導長林國誠3人「職場霸凌」，也以「雙重標準對待下屬」。



徐巧芯說，包括有艦上官兵指控中校副艦長石明軒對下屬辱罵、爆粗口，回報後卻得不到合理回覆，艦長、輔導長事後還將辱罵行為合理化，解釋為「緊急情況下的口頭禪」，石事後拒絕道歉，導致當事人身心受創。且近期艦上也有軍官、士兵先後被查獲「攜帶酒精性飲品」上船，卻「同過不同罰」，經艦上3長介入處置，做出完全不同處分。



徐巧芯說，根據投訴人表示，8月黃姓輪機官帶酒上船被查獲，經三長介入處置後，將原始違規事實修改為「屢次於派工期間於寢室睡覺且內務不整」，僅記申誡乙次，明顯避重就輕，掩蓋其違規事實；不過，9月時，也有上兵攜帶酒精飲料被查獲，卻立即以「陸海空軍懲罰法」及相關規範記申誡兩次，軍官、士兵的懲處形成強烈落差，很明顯懲處不公，包庇軍官違規。隨後林姓艦長在「榮團會」中，除指艦上官兵遇上問題，應該循正常管道申訴，不應將問題直接PO上網，讓外界看笑話，針對「輕罰黃姓軍官」一事也是避重就輕，沒解釋真實原因，多次為黃員開脫。



徐巧芯說，承德艦上3位長官應對下屬涉職場霸凌、官士兵懲處不公的問題，除了官官相護外，面對投訴，更想息事寧人，「我想請問，如果基層士兵循正常管道投訴有效有用的話，那還需要把陳情書、艦上發生的事情PO上網，尋求協助？正值兩岸關係緊張之際，國軍如果連基層弟兄的基本權益都無法維護，下屬對長官充滿不信任，要如何發揮戰力，保衛台灣？真正的提升國防實力，就是重視軍人、愛護基層，否則說再多冠冕堂皇的話都沒有用。」

監控共軍缺席 海軍：承德艦進行專案作業

國防部今日傍晚舉行記者會，說明共軍實彈軍演應處作為，針對承德軍艦傳霸凌，海軍司令部參謀長邱俊榮中將表示，他很遺憾發生內部管理的問題，但是他也澄清承德軍艦現在是在做專案工程，所以它並不是屬於一個戰備服勤的兵力，所以並沒有所謂它留在港裡面接受調查。

邱俊榮說，該艦相關的違失的人員部分，已經由海軍司令部來完成調查，後續會針對違失的人員，會非常公平的會實施一個查處。邱俊榮強調，海軍會繼續強化後續的內部管理，來凝聚團結的向心，然後減少類似案子的發生。





