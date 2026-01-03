監控範圍狂增6倍！離岸風場船舶中心啟用 AI 守護航安

離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）今天啟用。（李京昇攝）

交通部航港局為因應國家綠能政策推動及離岸風電產業快速發展，於台中港完成「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）」建置，今天由行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱等人啟用，共同見證台灣在能源轉型、智慧治理與守護航安的重要成果。

行政院卓榮泰院長於致詞時指出，新啟用的離岸風場VTS中心是落實以數位科技守護海洋安全，奠定國家綠能發展重要基石的最佳實踐，對於交通部透過跨領域、跨單位以及跨業界的通力合作，展現政府在推動綠能離岸風電發展的同時，能夠有效兼顧海域航行安全與綠能產業共存共榮，並以整體治理的視角，善用創新科技確保能源與航運發展、航行安全相輔相成，有效提升政府公共治理的效能。

廣告 廣告

卓榮泰等人主持啟用典禮。（李京昇攝）

他說，他給予交通部及航港局相關同仁高度的肯定，並感謝立法院相關委員在國會的大力支持，以及航運、風電業界的全力配合，同時期許各部會持續讓AI等創新科技應用深化到各項公共服務，進一步強化國家整體安全韌性，確保人民生命財產安全，並穩健推動國家能源永續發展。

陳世凱表示，隨著國家整體綠能政策的推動，離岸風場的範圍也逐步擴展，既有海洋空間的使用必須重新規畫，才能兼顧綠能與航運的永續發展。因此，交通部全面盤點國內海運與港埠未來的發展，督導航港局以前瞻的角度超前部署，秉持「善用創新科技、智慧守護航安」的核心理念，打造全新的離岸風場航行空間交通服務中心，全面升級船舶交通服務系統。

陳世凱說，新的船舶交通服務系統是以「監控範圍更全面」、「強化系統韌性」以及「加強公私協作」三大面向進行優化升級，不僅將航行空間監控範圍從673平方公里大幅擴增到4000平方公里，為原監控面積的6倍，監控海域由彰化往北延伸至新北，並透過雙主機、雙網路以及不斷電系統確保監控服務不中斷，而公私協作也是新VTS系統的創舉，航港局透過與風場AIS及雷達的介接，有效消弭監控的盲區，由公私部門共同守護風場及船舶航行安全。

更多中時新聞網報導

黃氏兄弟唱跳1日2場 樂陪粉絲倒數

柯震東重看九把刀電影喊感動 新作秀《功夫》

鄭亦真生元旦寶寶 台積電股票贈愛女