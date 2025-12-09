監測失靈？基隆河「出現油味」遭疑未公告 台水應變措施全說了

即時中心／黃于庭報導

基隆河八堵取水口爆發油污染事件，基市府、環境部、台水聯手追查污染源。不過近日媒體報導引述「未公告發現油污」、「針對水源監測、過濾失靈」等內容，台水公司澄清，台水第一區管理處已於11月28日於官網公布「基隆部分地區自來水出現油味」訊息，說明已啟動切換水源、清洗相關設備與水質監測作業，資訊公開透明。

台水公司說明，11月27日發現污染後，即刻停抽受影響原水、切換新山水庫供應，並同步進行管網排水、設備清洗與水質檢測，確保過程中供水能維持正常，水質檢驗結果亦符合標準，針對反映「油味」的用戶，也積極派員到場協助處理，並於11月28日於第一區管理處官網公告相關說明。



接著，台水公司補充，已於第一時間啟動應變機制，而依「自來水法」及「水污染防治法」規定，污染源查察及污染清理屬地方環保機關權責，基隆河油污事件亦由基隆市政府環保局負責稽查與處置。



考量本次事件造成民眾感受不佳與生活不便，台水公司已研擬水費減免及清洗水塔補償，以減輕影響；也盼持續與基隆市政府合作，釐清污染原因並完善後續改善。

基隆河面飄著油花。（圖／民視新聞資料照）

至於水質部分，台水公司表示，目前基隆地區供水水源係以水庫及北水支援為主，尚未取用基隆河水，供水系統運作正常。依台水公司最新各項採樣與檢驗結果，各取水及淨水設施設施出水水質均符合「飲用水水源水質標準」與「飲用水水質標準」，民眾請安心使用。

此外，台水公司進一步指出，於基隆河沿岸多處採樣點進行連續水質監測，結果顯示61項揮發性有機物（VOC）全數未檢出（ND）；針對昨（8）日上午9時，福安宮前進指揮所人員於碇內抽水站旁支流發現疑似不明物質流入基隆河情形，立即依標準作業程序即時啟動應變措施，並全力配合相關單位處置。

