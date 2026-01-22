監測雪霸觀霧地區 驚喜捕獲新物種「黃頸蝠」

雪霸國家公園管理處長期監測園區內蝙蝠生態，在觀霧地區捕獲新物種「黃頸蝠」，並持續觀察到瀕危物種霜毛蝠以及金黃鼠耳蝠，單一地點總共記錄到27種不同的蝙蝠，成為全台最多之處，凸顯雪霸在台灣中高海拔生態系的關鍵地位。

雪霸國家管理處今（22日）發布調查成果，去年雪管處觀霧管理站技士陳家鴻捕獲1隻黃頸蝠，為該區首次紀錄的蝙蝠物種。黃頸蝠因頸部至肩背間具有淡黃色毛帶而得名，是台灣特有種，雖分布於各海拔山區，在台灣屬於相對少見的物種，多半零星記錄於中海拔溪流附近，其餘生態習性不詳。

廣告 廣告

而此次新紀錄物種的加入，使觀霧地區累積蝙蝠物種數達到27種，顯示即便長期進行調查，透過不同季節與年度的持續監測，仍有機會發現隱蔽性高或族群密度低的物種。

雪管處除相隔19年再次捕獲金黃鼠耳蝠，也發現極為稀少的霜毛蝠。

雪管處指出，瀕危物種霜毛蝠主要分布於東亞溫帶至寒帶地區，一度被認為可能已經在台灣消失，不過去年和前年，連續2年都在雪霸觀霧地區被發現活體，不排除觀霧已成為霜毛蝠過冬遷移的節點之一。

瀕危物種霜毛蝠。圖／雪管處提供

從雪管處監測結果顯示，除了6月以外，全年都穩定有蝙蝠在夜間到蝙蝠屋棲息的情形，而且拍攝到的個體數有增加趨勢，推測6月可能是生殖育幼期。這些生態基礎資料，都將成為後續保育與經營管理的重要依據。

金黃鼠耳蝠。圖／雪管處提供

苗栗／張興傑、林書弘、王東山 責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

雪山西稜連2山友疑失溫OHCA 雪管處提醒：務必以最壞情境作準備

入冬首場瑞雪報到！雪山主峰積雪3到5公分 明年1/2起雪季管理

好美！ 雪霸國家公園七卡山莊今早降雪