監測31天未出現本土病例 台南登革熱疫情解除

疾病管制署今(25)日公布國內11月新增7例M痘確定病例，皆為本國籍青壯年男性，分別為北部5例、中部及南部各1例，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，疫調發現皆為散發病例。我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今(2025)年11月24日累計確診504例病例(469例本土及35例境外移入)，其中今年計確診52例(45例本土及7例境外移入病例)，社區疫情傳播風險仍持續。另我國持續監測M痘病例之病毒型別，均為Clade IIb型，目前未有Clade I型之境外或本土病例。 M 痘 Ib 型病毒擴散 專家：已形成隱藏傳播鏈 疾管署指出，全球M痘疫情持續，自今年初至10月31日，全球累計98國通報逾4萬8千例M痘病例，186例死亡，目前病例主要集中於非洲與美洲。歐洲、北美與東南亞近期呈上升趨勢，亞洲多國（包含中國、泰國、日本、香港、韓國等）以及澳洲持續零星通報。另世界衛生組織（WHO）公布，於9月5日至10月中旬，除中非與東非外，其餘區署合計新增21例Ib型病毒個案，其中9例無疫區旅遊史。另非洲以外之6國（義大利、荷蘭、西班牙、葡萄牙、美國、馬來西亞

常春月刊 ・ 1 小時前