監獄密室藏春光？曼谷監獄「陸籍囚犯密室招妓」 保險套證物釀高層地震

泰國曼谷特別監獄近日爆發重大醜聞，涉及大陸籍囚犯與同樣是大陸籍女模特兒在獄中密室發生性交易，更驚爆有高層官員涉入協助。泰國司法部長魯德蓬（Ruttaphol Naowarat）21日召開記者會證實，事件中所指「樓梯下密室」、「使用過的保險套」及「引進女性進行性服務」等內容均屬事實，並強調將全面追究相關人員刑事與行政責任，絕不寬貸。

根據《Khaosod新聞網》報導，曼谷特別監獄於本月16日進行突襲檢查時，在樓梯下方一處祕密空間內，發現已使用的保險套與沾有體液的衛生紙，初步研判為發生性交易的現場，並已送交檢體進行DNA鑑定。根據消息來源指出，一名大陸籍男性囚犯長期獲得特殊待遇，掌握獄中影響力，甚至得以使用禁用物品如電器與利器，更可動用泰籍囚犯充當隨從，而這些物資多以「捐贈品」名義進入監所。

當天突襲行動除發現大量電器與違禁品外，最具關鍵性的證據為已用保險套、衛生紙與現場目擊證人，包括涉案女子與囚犯本人。目前相關證物皆已送交化驗，預計將作為後續刑事與紀律處分依據。

調查團隊發現，該名囚犯涉嫌以高額報酬聘請大陸籍女模特兒進入監獄從事性交易，每次交易金額達到七位數泰銖。監獄官員疑似透過繞過正常通道，從典獄長辦公室旁的隱秘路線，引導女子前往樓梯下的密室會面囚犯。該處地點未經主要安檢門，形同視線死角。

針對這起事件，泰國司法部長魯德蓬（Ruttaphol Naowarat）21日召開記者會證實，魯德蓬表達強烈不滿，直言「從我公務生涯至今，從未見過如此敗壞司法形象的行為」，並表示此舉嚴重破壞國家監獄系統與民眾信任。部長下令徹查所有涉案人員，該事件牽涉至少19名監獄官員，其中包括監獄典獄長，目前已被調職並立案調查。此案曝光後，泰國司法部長特別下令調查，並指派多個單位進行全面稽查。

魯德蓬進一步說明，司法部已組成特別調查委員會，並指派矯正署、監察單位及人事處聯合進駐進行事證核查。此外，也將針對歷任監獄主管進行回溯式調查，以釐清是否長期包庇或默許相關行為。調查顯示，此一性交易網路已運作一段時間，由特定獄方人員配合進行身分掩護與通行安排。司法部已發布第233/2568號命令，責成紀律、監察與人力資源等單位全面介入，並強調此案將追查到底，不容掩蓋。

