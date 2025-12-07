監獄導師外遇囚犯！反鎖教室疑「激戰」被抓包

女性監獄導師被爆與男受刑人發展了長達2年多的不倫關係。（示意圖／pexels）





英國一名48歲已婚女性監獄導師梅麗莎・墨菲（Melissa Murphy）被爆與男受刑人發展了長達2年多的不倫關係，警方在她的住處內找到受刑人照片和兩人的書信，梅麗莎已經在庭審中承認失職。

這起監獄不倫事件曝光的原因，是監獄中另一名員工要進入梅麗莎跟囚犯「單獨上課」的教室，卻發現門被違規從內部鎖上。梅麗莎也沒有依規定隨身攜帶鑰匙，引起監獄管理系統警報，遭疑兩人當時在發生不當行為。

梅麗莎在事件曝光之後遭逮，警方查出她在監獄任職4年，2023年夏天起跟該受刑人接觸，當她收到對方第一封信時沒有依規定通報，反而回信互動，最後演變成為不倫關係，她的家中不只搜出大量她與受刑人的書信往來，甚至還有一張加上相框放大列印的受刑人照片。

梅麗莎本是監獄的教育導師，負責教導受刑人技能，幫助他們出獄後能夠有一技之長。她在今年2月被起訴，直到上月底才認罪，目前正等待法院量刑。

