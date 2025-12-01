《監獄島 政治犯的囚房隨想》 陳武鎮用畫作為受難者發聲

新書發表會合影(左起)人權館館長洪世芳、文史工作者陳銘城、陳武鎮前輩、作家曹欽榮、中央廣播電台董事賴秀如。(人權館提供)

陳武鎮前輩致詞，感謝國家人權博物館這些年協助出版他所有的人權藝術創作作品。(人權館提供)

國家人權博物館出版最新畫冊《監獄島 政治犯的囚房隨想》，是政治受難前輩陳武鎮的創作，陳武鎮說，這本畫冊是他6年來創作歷程的展現，是為受難者的遭遇發聲，也是他深刻反思人權議題後的精華。

人權博物館舉行新書發表會，包括國家人權博物館館長洪世芳、臺灣藝術大學教授廖新田、國史館館長陳儀深、圓山大飯店董事長葉菊蘭、鄭南榕基金會董事長鄭竹梅、政治受難者前輩，尤其是陳武鎮前輩的「同學」們都出席。

陳武鎮前輩，1969年入伍時因為在性向測驗卷背面寫下「反中央」、「反對國民黨」8個字，被依《懲治叛亂條例》判刑兩年。出獄後，他從事教育工作，致力於兒童美術教育，並在1987年解嚴後全心投入藝術創作，作品集結成《漁港好日》、《漁港台灣》等書，充滿濃厚海味、土味與人情味。

陳武鎮前輩表示，作品發表不外乎舉辦畫展或出版畫冊，前者熱鬧之後，似乎沒有留下什麼，因此他更偏愛出版畫冊，感謝國家人權博物館這些年協助出版他的人權藝術創作作品，更全力支持這次的新書畫冊出版。

陳武鎮說，這本畫冊是他這六年來創作歷程的展現，內容分為「虐殺」、「監獄島」及「賤民」系列，「監獄島」是借用政治受難者柯旗化提出的名詞，道出政治受難者的心聲，因為古今中外，面對威權統治，其實都存在監獄島；而「賤民」則是他最喜歡的系列，刻劃出在威權統治下，為了利益與生存，人性醜陋與扭曲的行為。而他也提到，最近開始創作有關香港人權、描繪香港際遇的作品，關注香港的問題。

國家人權博物館館長洪世芳表示，陳武鎮前輩的作品充滿了力量，帶有對不公不義的深刻控訴，也帶著對未來的深切期盼。洪世芳館長期盼陳武鎮前輩能持續為臺灣人權創作及發聲。

新書發表會也邀請臺灣藝術大學廖新田教授以「創傷藝術的含金量」為題進行專題演講，分享他如何透過陳武鎮前輩的藝術作品，探討創傷藝術在傳達歷史傷痛、重構記憶、呼籲社會正義等面向的獨特價值。