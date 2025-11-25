監獄性服務醜聞延燒 傳泰國藝人也獲特殊待遇

【看見泰國 VisionThai】曼谷拘留所中國囚犯VIP醜聞持續延燒，網路再爆出數名女囚向男囚及獄警提供性服務。並流出知名藝人也遭拍到出現特權區的畫面。此外，多段監視器錄影在搜查前遭刪除，疑似有人通風報信。

臉書粉專Big Kren爆料，知名演員兼主持人坎恩(Kan Kantathavorn)在16日突擊搜查時，被監視器拍到出現在所謂的VIP特權區域。坎恩因捲入iCon集團詐欺案而入獄，矯正廳將進行調查。

曼谷拘留所多段監視器錄影在突擊前遭刪除，涉案人員疑似提前獲得行動消息。官方目前正設法復原遺失檔案，以協助後續調查及司法程序。

矯正廳特別小組16日突擊搜查曼谷拘留所，起因是泰國囚犯投訴中國囚犯享有異常舒適條件。這些外籍囚犯被指住在配備電器的VIP房間，可吸菸並在隱蔽房間獲得性服務。

監獄長馬諾普(Manop Chomchuen)及數名獄警被控收賄，甚至帶中國模特兒進入管制區。搜查人員查獲含精液衛生紙、空保險套盒、香菸、酒類及其他違禁品。至少20名獄警涉案，三至四名中國囚犯承認行賄後已轉移至其他機構。

曼谷拘留所醜聞如滾雪球般擴大，現爆出泰星坎恩疑享特權，當局表示將徹查。（延伸看：泰國iCon集團醜聞懶人包！多層次傳銷騙局解析）

