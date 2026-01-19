監獄暴動、黑幫殺8警！瓜地馬拉宣布「全國緊急狀態」30天

友邦瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）於18日宣布全國進入為期30天的緊急狀態，此前該國安全部隊成功解救數十名遭監獄囚犯挾持的獄警，但隨後爆發的幫派報復攻擊造成至少8名警察殉職、另有10人受傷。

瓜地馬拉總統阿雷瓦洛宣布國家進入30天的緊急狀態。 （圖／《路透社》）

綜合外媒報導，17日清晨，3座男子監獄發生協同暴動，囚犯挾持46名獄警作為人質。政府指控18街幫派（Barrio 18）策劃這場暴動，企圖為其成員爭取更多獄中特權。當安全部隊奪回關押該幫派首腦阿爾多·杜皮（Aldo Duppie）的監獄後，幫派隨即在首都瓜地馬拉市周邊多處發動針對警方的暴力攻擊。這名綽號「狼」（El Lobo）的幫派頭目已被重新押回監獄。

阿雷瓦洛表示，緊急狀態將允許國家動用包括警察和軍隊在內的全部力量打擊幫派暴力。根據瓜地馬拉法律，緊急狀態可暫時限制或中止公民自由，並擴大安全部隊的權力，以應對公共秩序威脅。警方提供的影像顯示，18日上午，警員護送肩部帶血的18街幫派首腦離開遭囚犯占領的監獄。

內政部長馬可·安東尼奧·維列達（Marco Antonio Villeda）指出，武裝幫派在首都各地襲擊中殺害8名國家警察，另有10名警員受傷，1名幫派成員在衝突中死亡。他表示，警方已逮捕7名幫派成員，查獲2支步槍並扣押2輛車輛，強調「國家不會向這些罪犯屈膝」。

瓜地馬拉安全部隊18日押送一名囚犯進入監獄。 （圖／《美聯社》）

阿雷瓦洛宣布全國哀悼3天，並強調緊急狀態不應改變瓜地馬拉人的正常生活。他在全國電視講話中表示：「這些謀殺案的目的是恐嚇安全部隊和民眾，讓我們在打擊幫派及其恐怖統治的鬥爭中放棄。但他們會失敗。」

國家民警總監博特奧（David Boteo）1月18日稍早曾建議民眾待在家中，美國駐瓜地馬拉大使館也對美國公民發布安全警告。教育部長取消全國19日的學校課程，阿雷瓦洛表示這是預防性措施。

位於首都西南方約76公里的埃斯昆特拉（Escuintla）更新監獄（Renovación prison），數百名鎮暴警察突襲該設施，解救9名遭挾持的獄警。隨後當局陸續奪回首都另外2座監獄的控制權，分別釋放6名和28名獄警。

瓜地馬拉國會於2025年10月將18街幫派列為恐怖組織，此前美國總統川普政府將該幫派列為外國恐怖組織。杜皮目前正在服刑，刑期總計約2000年。他的妻子是瓜地馬拉前第一夫人桑德拉·托雷斯（Sandra Torres）的姪女，托雷斯曾3次參選總統均獲亞軍，最近一次在2023年敗給阿雷瓦洛。

