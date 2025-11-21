監獄淪淫亂天堂！獄警「女模直送」給中國大佬 泰政府突襲抓包嘿咻ing

國際中心／綜合報導

泰國監獄驚爆弊案！當地媒體報導，本月16日，泰國政府獄政廳獲取情資，緊急突襲曼谷中央監獄，當場查獲監獄內有多項違禁品，甚至發現獄警收受超過百萬賄賂，讓中國受刑人享有「VIP等級待遇」，不但安排其他獄友當僕人服侍，甚至還偷渡中國頂級女模進監獄，與「中國大佬」發生性關係，密室內發現許多用過的保險套等，目前泰國當局正在調查中，監獄長及多名獄警已被調職。

泰國監獄驚爆弊案，獄警收受賄賂，偷渡頂級女模給「中國大佬」。（示意圖／pixabay）

根據當地媒體《Khaosod》報導，泰國曼谷中央監獄發生弊案，獄警涉嫌收受賄賂，與獄中的中國受刑人勾結，收取超過百萬的金錢賄賂，並提供各種特殊待遇，其中包括提供違禁品（刀具、打火機）及電器用品等等，而這些物品均以「捐贈」名義進入監獄，獄警並脅迫壓榨本地受刑人當僕人，更離譜的是，甚至偷渡頂級女模進入監獄，提供「中國大佬」享用。

泰國監獄驚爆弊案，獄警收受賄賂，偷渡頂級女模給「中國大佬」。（示意圖／pixabay）

由於獄警受賄、脅迫本地受刑人，因此遭到檢舉，才使得本案因此曝光。本月16日，泰國獄政廳突襲監獄，當場查獲多項違禁品，在樓梯下方的密室內，還發現多個使用過的保險套，這些證據將送驗化驗DNA，以利進一步追查嫌犯。媒體報導指出，中國囚犯以天價從中國雇用頂級女模，機票花費超過百萬，將這些女模透過特殊管道，偷渡進入監獄。泰國政府突襲當天，甚至當場抓獲一對正在「進行活動」的男女。

對此，本月21日，泰國獄政廳發布聲明，嚴厲譴責獄警對待受刑人的不當行為，並強調，已將監獄長及涉案獄警調職，包括監獄長在內共有20人涉案，現已派員深入進一步調查，同時將成立調查委員會徹查真相。

