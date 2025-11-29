監獄科長苗可麗開罵 安心亞海景第一排挨轟直呼：真的很爽

苗可麗在《陽光女子合唱團》中演出介護科科長氣勢強大。壹壹喜喜提供

《陽光女子合唱團》翻拍韓國催淚經典《美麗的聲音》，苗可麗在電影中飾演總是板著一張撲克臉方科長的苗可麗，因為職責所在，必須強勢鎮壓監獄的犯人。她笑稱，為了維持監獄氛圍，必須全程板著臉：「我的職業是戒護科科長，我面對的人如果我不夠兇，怎麼能鎮壓得住她們？」她坦言，在電影裡有太多讓人笑、讓人哭的地方，「偏偏我想笑不能笑、想哭不能哭！你們知道這有多難演嗎？」

安心亞海景第一排挨罵直呼「超爽」 苗可麗發飆被樂壞

私底下的苗可麗其實好相處又好脾氣，所以當她一在現場發飆，反而讓安心亞和孫淑媚樂壞了。其中有一場戲在牢房內幫陳意涵小孩慶生，惹到苗可麗大怒，飾演「阿蘭」的安心亞就站在「海景第一排」，感受最直接的罵人衝擊，還一度討價還價被斥回。

安心亞談起這場戲直呼：「現場被可麗姐罵真的很爽，平常在電視上看她罵人就很療癒了，她剛剛就站在我面，還看著我的眼睛，其實真的很舒壓！」她讚賞苗可麗罵人非常流暢，「可以一直被罵沒關係。所以阿蘭試圖討價還價，又不敢太大聲，真的是發自內心很小聲。」

安心亞在海景第一排被苗可麗訓斥卻很開心。壹壹喜喜提供

苗可麗獲翁倩玉私藏畫冊 感動落淚

苗可麗回憶，有次在片場被翁倩玉的表演深深震撼。她坦言，自己原本只停留在「他是歌手」的印象，合作後才發現對方的情緒層次與表演張力極為細膩，「我真的嚇到，她每一個情緒都非常有層次。」

由於這個有愛的劇組太棒了，苗可麗送了能量水瓶給大家，沒想到在殺青那天，翁倩玉特別回贈給她一本個人畫冊。苗可麗收到畫冊當下非常意外又被溫暖擊中，她笑說，翻到封頁看到「dear 可麗」時差點落淚，連對方手寫的祝福「連字都美得像藝術品。」《陽光女子合唱團》將於12月24日至28日推出口碑場，並於12月31日全台上映。



