監獄變「國立養生村」？吳宗憲揭司法兩頭空：保障殺人犯卻不保人民生命

國民黨立委吳宗憲今(31)日於立法院針對「實質廢死」與「社會安全網漏洞」向法務部提出強烈質詢。吳宗憲直指，在司法系統、法務部與司法院的「聯手」下，台灣犯罪成本被壓至極低，導致死刑定讞名存實亡，司法公信力面臨崩盤危機。 吳宗憲引用「湯姆熊殺人案」及「北投國小割喉案」兇手證詞指出，惡徒在行兇前竟會先上網查詢判決，得出「在台灣殺一兩個人不會被判死刑」的冷血結論，進而奪走無辜孩童生命，只為到監獄裡「換個地方養老」。他痛批，法務部將判死與執行的門檻搞得「跟天一樣高」，讓監獄成為犯罪者口中的「國立養生村」，這無疑是在獎勵犯罪。 對此，法務部長鄭銘謙回應表示，針對個案判決不便評論，但強調檢察官在第一線對於重大人命案件每件都求處死刑，一、二審法官也都有判處死刑的案例，並非「實質廢死」。 針對目前仍有34名死刑定讞犯遲遲未執行，吳宗憲強烈抨擊法務部採取「技術性阻擋」逃避執行，是在凌遲被害人家屬。鄭銘謙則強調，法務部對於死刑執行一向秉持審慎態度，目前 34 名死囚皆因有聲請再審、非常上訴或憲法訴訟等法律程序正在進行中，必須依法程序審核完備後才能執行。 吳宗憲最後要求法務部別再「裝死」，應盡速公開除唯一死刑外，其餘殺人犯案件處理的進度，還給國人應有的真相與安全。

廣告 廣告

更多品觀點報導

羅智強批憲判8號實質廢死 質詢法務部長:三審判死一年三個月掛零

藍白卡中央總預算 賴瑞隆呼籲速審護高雄

