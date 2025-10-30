監獄違禁品偷渡手法大公開！ 「三大」受刑人階級高
專題組/報導
坐牢可不是單純的免費吃牢飯！受刑人入監服刑後，空間受限、作息遭控管，無論過去地位多崇高，在獄中都得穿上囚服、以號碼取代姓名。儘管如此，早年獄中仍流傳受刑人只要具備三大--「來頭大、拳頭大、錢大」，其中的一項，就能在獄中過上不一樣的生活。尤其在菸禁開放之前，許多受刑人為了享受吞雲吐霧的快感，得付出高額代價取得違禁品；一根香菸甚至喊出兩千元的高額代價，相當於當時教誨師半個月的薪水。同樣「奇貨可居」的違禁品，還包括檳榔、酒、甚至是毒品。教誨師黃明鎮在接受『台灣演義』節目專訪時表示，曾有受刑人家屬在送進監所的會客菜中，偷偷在雞骨頭裡注射麻醉藥，讓同一囚室裡受刑人一個個醉倒。
辣椒罐頭內層也成為藏匿違禁品的空間。(圖/台灣演義)
為了能在監獄裡，重溫花花世界裡的各種物質享受，受刑人夾帶違禁品的方式可謂花招百出：《六法全書》裡竟可隱藏一整包香菸，鞋底也能挖出空間，就連外觀看似正常的辣椒罐頭，內層也可以藏東西。更誇張的是，還有受刑人家屬將衣物用毒品摻水浸泡，曬乾後送進舍房，受刑人再泡水還原液態毒品，進而曬乾成為粉末；為了偷渡違禁品進入監獄，大家可說是無所不用其極。
本週《台灣演義》播出〈監獄風雲史〉，帶您揭開牢獄中不為人知的真實世界。敬請鎖定週日晚間7點55分，民視新聞台53頻道。
《民視新聞網》提醒您：
吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害
吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫
孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。
