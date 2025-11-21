監獄首宗無人機空投違禁品案 排球內塞酒與檳榔遭查獲

9月14日深夜10時，受刑人早已回舍房。花蓮監獄內的球場接連出現兩顆排球，原來跟圍牆外這輛可疑轎車有關，開車的羅姓男子操作無人機把塞入高粱酒、檳榔違禁品的兩顆排球空投到監所，完全忘了無人機飛行時很大聲。

花蓮監獄副典獄長楊垂雄指出，「在巡邏的時候，聽到這個類似無人機的這種聲響。」

男子似乎也忘了，矯正機關周邊很多監視器，以為神不知鬼不覺空投，卻早被監控。監所還將計就計掉包排球，隔天直接揪出幕後策畫的陳姓受刑人，兩人通通被法辦。

花蓮刑大副大隊長張益新說，「花蓮監獄屬於民航局公告之禁航區域，任何人擅自操控無人機進入，將違反民用《航空法》之規定。」

花蓮縣民表示，「這太扯了啦，他以為拍電影喔，一個監獄，它本來就一個管制區嘛，那這個空拍這樣子的方式，實在太扯了。」

過去也常見受刑人或家屬賄賂監所管理員，花蓮監獄、屏東監獄都有。台中監獄則是替代役男收賄幫忙夾帶酒類等違禁品，後續因嚴格審查、情況減少。

卻有人將腦筋動到無人機上頭，長期關注台灣監所議題的民團認為空投違禁品有點異想天開，也認為這跟法務部即將推動的監所受理外界寄入物品、金錢的新辦法更加嚴格有關聯。

監所關注小組執行長陳惠敏指出，「新的辦法要在12月19日開始實施，除了你的三等親之外，可能就是只能登記3個人，是有基本資料的，那他才能夠去寄入，可能金錢呀，或者是飲食或物品。」

全國矯正機關都是禁航區，現在出現全國首宗無人機空投違禁品案件，矯正署表示，每個機關都會做一些防治措施，不過得先研究法令後再規範，不排除朝設置干擾槍等設施來防治。