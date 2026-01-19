監獄黑幫大暴動殺死7獄警 友邦瓜地馬拉宣布戒嚴30天

瓜地馬拉鎮暴警察重新掌控暴動監獄，並帶走黑幫組織「18街」老大「狼」。路透社



我中南美洲友邦瓜地馬拉週六（1/17）爆發大規模監獄暴動事件，黑幫策畫在當地3座男子監獄發動攻擊，挾持40多名人質，造成至少7名獄警死亡。政府安全部隊週日（1/18）重新掌控監獄控制權，瓜地馬拉總統阿雷瓦洛隨後宣布國家進入30日戒嚴狀態。

瓜地馬拉政府週六表示，黑幫組織「18街」（Barrio 18）策畫在當地3座關押男性受刑人的監獄發起暴動，企圖在監獄內掌控更多特權。

數百名鎮暴警察週日突襲關押綽號「狼」（El Lobo）的「18街」老大所在監獄，成功奪回掌控權。路透社報導，從網路流傳影片可見，一名肩膀流血的男子被警方帶出監獄，而該名男子就是「狼」。

瓜地馬拉鎮暴警察重新掌控暴動監獄，並帶走黑幫組織「18街」老大「狼」(左肩流血者)。路透社

瓜國政府表示，這起監獄暴動導致至少7名獄警死亡，另有約10人受傷。警方已救出所有被挾持人質。

瓜地馬拉鎮暴警察重新掌控暴動監獄。路透社

瓜地馬拉鎮暴警察重新掌控暴動監獄。路透社

由於瓜地馬拉市內外仍有多起黑幫教唆的攻擊警方活動，瓜國總統阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）宣布進入戒嚴狀態（state of siege），為期30天。阿雷瓦洛週日發表電視聲明說：「他們（黑幫）在監獄內暴動脅持人質，要求國家接受他們的要求。」

阿雷瓦洛接著說，在警方重新掌控監獄後，市區仍有多起攻擊事件，「目的是要恐嚇維安部隊和人民，迫使政府在打黑行動中低頭，但他們一定不會得逞」。

阿雷瓦洛同時宣布為罹難獄警全國哀悼3天，同時強調戒嚴令不會影響人民的日常生活。

瓜國警政署署長波提歐（David Boteo）週日呼籲民眾待在家中勿出門。教育部長宣布全國週一取消上課一天。美國駐瓜地馬拉大使館也對當地僑民發出警訊通知。

瓜地馬拉憲法允許總統在面臨嚴重暴動、叛亂或組織犯罪活動超出當局因應能力時宣布進入戒嚴狀態。戒嚴狀態下可暫時限制憲法賦予人民的行動、集會和示威自由。戒嚴令仍須國會通過，但可在投票通過前先行生效。

美國總統川普去年將「18街」列為海外恐怖組織後，瓜國國會也將其列為恐怖集團。

「18街」老大「狼」目前正在監獄服刑，他身上背負的刑期高達2千年。「狼」的妻子是前瓜國第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）的姪女。托瑞斯曾三度出馬角逐總統寶座，但在2023年大選時敗給了現任總統阿雷瓦洛。

