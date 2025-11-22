監獄「直送女模嘿咻」！中國大佬「爽坐牢」VIP專屬炮房細節曝

國際中心／綜合報導

泰國曼谷中央監獄近日爆出震驚外界的重大醜聞，多名獄警被指控收受巨額賄款，金額累計達數百萬泰銖，替關押在此的中國重刑犯打造種種「特殊待遇」。除了協助走私大量禁用品、提供各式電器與日常便利外，最誇張的是，還暗中安排中國籍頂尖女模入獄陪伴，與特定囚犯發生性行為，甚至有獄警將原有空間改建成隱密房間，成為中國囚犯專用的「VIP秘密性室」，整套運作幾近猖獗。











泰國曼谷中央監獄安排中國籍頂尖女模入獄陪伴，與特定囚犯發生性行為。示意圖非關本新聞事件（圖／翻攝自Pexels）

泰國司法部長魯斯波・瑙瓦拉於2日上午8時45分親赴曼谷中央監獄突擊視察，親眼檢查那間被揭露為「特殊接待室」的密閉房間，這處空間原本是獄警辦公室，後來竟被悄悄改裝，專門讓中國籍大哥在獄中與女模私會，被外界形容成「VIP性服務密室」，泰國獄政單位於16日展開突襲，並掌握大量證物，調查顯示，專案人員在監獄內發現一間被明顯改造過的房間，與一般用途完全不同，實際上是作為「接待」之用，更離譜的是，調查小組掌握到至少兩名中國籍女子曾透過不明途徑穿越層層管制，完全避開正常探視流程，直接進入這處密室。







監獄長與19名獄警被指控收取高額賄賂，不僅給予中國囚犯各種優待，甚至允許中國籍女模進入獄中，與特定囚犯發生性行為。示意圖非關本新聞事件（圖／翻攝自Pexels）









調查人員在獄內搜出成堆電器、便利設施，甚至包含刀具、打火機等危險物品，最令人震驚的，是在第1、2道門之間的樓梯底部密室，發現了用過的保險套及沾液紙巾，檢警已進行採證化驗。調查指出，中國囚犯疑花費巨額金錢，從中國聘請高階女模飛往泰國，光機票費用就高達7位數，她們再透過特殊管道由獄方人員帶入監獄，與特定受刑人秘密接觸。獄警會將囚犯自第3監區帶出，避開主要動線，直接進入樓梯下的密室會面。

此次聯合調查由司法部副次長尤塔納・納克榮西領軍，特殊案件調查廳（DSI）與帕拉恰春警局等多個單位共同參與。團隊的重點將放在監獄內部動線、檢查哨，以及部分遭到刪除的監視器影像。調查人員指出：「我們正試圖修復遭刪除的監視器資料，希望拼回囚犯進出限制區域的完整動線。」這些影像被視為釐清女模如何進入禁區的關鍵。技術小組目前正全力搶救硬碟，希望復原完整的事件脈絡。根據初步掌握，當天至少有6至7名獄警涉入此事，全員將接受逐一深入約談。案件已交由DSI擴大偵辦，並同步由反洗錢辦公室追查相關涉案金流，鎖定背後可能的利益鏈。













原文出處：監獄「直送女模嘿咻」地板全是保險套！中國大佬「爽坐牢」VIP專屬炮房細節曝光

