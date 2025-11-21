國際中心／巫旻璇報導

泰國曼谷中央監獄近日爆出駭人醜聞，多名獄警疑似收受高額賄賂，金額高達數百萬泰銖，為關押在該處的中國重刑犯打造「豪華特權」。不僅替他們走私大量違禁品、提供電器與生活便利，更離譜的是，還安排中國頂級女模秘密進入監獄，與受刑人進行性交易。事件曝光後，調查人員在監獄樓梯間的密室內找到使用完的保險套與沾滿體液的紙巾，目前相關證物已送交DNA比對，要追查所有涉案人員。

監獄「直送頂級女模」陪睡！中國大哥「服刑爽當VIP」保險套散落 價格曝光

，泰國曼谷中央監獄近日爆出駭人醜聞，安排中國頂級女模秘密進入監獄，與受刑人進行性交易。示意圖非關本新聞事件（圖／翻攝自Pexels）

廣告 廣告





根據《Khaosod》報導，泰國獄政廳接獲密報後，於本月16日突擊搜索曼谷中央監獄，結果在獄中查獲大量本應嚴禁囚犯持有的物品，包括電器、生活用品與多項違禁物。獄政廳隨後於21日發布聲明指出，突檢發現多名監獄職員涉嫌放縱、包庇受刑人並違法處置物品，因此已火速調離涉案人員，監獄長也被撤換並調往獄政廳總部。調查小組由督察處、獄政科學單位、人力管理與紀律部門共同組成，全面深入追查。

初步調查顯示，醜聞主角多為中國籍重刑犯，他們在第3監區長期建立勢力，甚至欺壓泰籍受刑人，最終遭內部檢舉。部分獄警疑似與中國囚犯集團長期掛勾，以「捐贈」名義協助他們帶進大量物品，還讓特定泰籍受刑人擔任私人侍者。

監獄「直送頂級女模」陪睡！中國大哥「服刑爽當VIP」保險套散落 價格曝光

國囚犯疑花費巨額金錢，從中國聘請高階女模飛往泰國，光機票費用就高達7位數。示意圖非關本新聞事件（圖／翻攝自Pexels）





16日上午的突襲行動中，調查人員在獄內搜出成堆電器、便利設施，甚至包含刀具、打火機等危險物品。最令人震驚的，是在第1、2道門之間的樓梯底部密室，發現了用過的保險套及沾液紙巾，檢警已進行採證化驗。調查指出，中國囚犯疑花費巨額金錢，從中國聘請高階女模飛往泰國，光機票費用就高達7位數，她們再透過特殊管道由獄方人員帶入監獄，與特定受刑人秘密接觸。獄警會將囚犯自第3監區帶出，避開主要動線，直接進入樓梯下的密室會面。

而女模則利用設於二樓的監獄長辦公區側門進入，之後直接下至地面層，完全迴避第一道門的安全檢查。該密室本來是預留給貴賓的私人空間，因此極為隱蔽，也成為違法行為的最佳藏身處。在突擊當下，執法人員當場查獲一名女模與中國籍受刑人，並扣得包括沾精液的面紙等關鍵物證。案件曝光後，監獄長連同19名獄警已被調職，獄政廳也另成立專案小組，全面追查整起醜聞的權力結構與利益鏈。

























《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：監獄「直送頂級女模」陪睡！中國大哥「服刑爽當VIP」保險套散落 價格曝光

更多民視新聞報導

京都驚現「純白烏鴉」 日網瘋傳：神明使者降臨

英首相施凱爾擬明年訪中 外界憂心「超級大使館」成間諜據點

最新／高市早苗震撼表態了！未改變「日中戰略互惠關係」想法

