監理站突來電「發6000元獎金」 萬人羨炸！申請條件曝光

一名男子近日分享，接獲監理站通知，獲選為年度「優良職業汽車駕駛人」，還拿到新台幣6000元獎金，笑稱「出國旅費有著落了」，貼文曝光後迅速吸引上萬人關注，網友紛紛詢問申請資格，PO文男子也說明，該獎項僅限職業駕駛參加，要無肇責事故外，還必須連3年完全沒有任何交通罰單紀錄；據交通部公路局統計，今年全台45萬名職業駕駛中，僅458人通過審核獲獎，獲獎率僅千分之一。

原PO近日於Threads發文指出，突收到監理站通知，獲選年度「優良職業汽車駕駛人」，可獲得6000元獎金，讓他又驚又喜，事後收到收據，直呼要出國玩的機票及住宿費有著落了。

貼文累積1萬人按讚，原PO解釋，這項獎助僅限職業駕駛申請，無肇責事故，且連續3年完全沒有任何交通罰單紀錄，無論公司車或私人用車皆列入計算，標準相當嚴格，並非外界以為的「沒被抓到就好」。

大票網友紛紛讚賞原PO值得表揚，「腳踏實地開車很讚，你值得的」、「太厲害了」、「這才是真的職業駕駛」、「在鬼島開車能入選優良職業駕駛，絕對是人上人」。

交通部公路局每年都會辦理優良職業汽車駕駛人評選，以今年為例，全國約45萬名職業駕駛中，僅458人通過推薦與審核獲獎，涵蓋客運、貨運、計程車等多個運輸類別，須同時符合多年零違規及無不良紀錄等條件。

