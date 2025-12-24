監理站通知「發6000元獎金」條件曝 公路局認證：門檻超高

連續3年無違規、肇事的458位運轉手獲優良職業駕駛獎。（示意圖／報系資料照）

有人收到監理站通知，竟不是罰單或是詐騙，而是領獎金！近期有職業駕駛在社群平台上分享，自己接獲監理站來電，得知自己獲選為「優良駕駛」，將能獲得6000元獎金，消息曝光後引發網友熱議，掀起不少人的警覺心，擔憂是詐騙資訊。對此，交通部公路局表示，此為連續3年無違規和肇事的458位運轉手，榮獲優良職業駕駛獎項，「要成為優良職業汽車駕駛人並不容易」，高難度門檻也曝光了。

一位職業駕駛近期在社群平台Threads發文分享，自己突然接獲監理站的電話通知，稱他獲選為優良駕駛，讓他驚喜表示：「這週要去玩的機票和住宿有人幫忙贊助了！」他也曬出收據，上面寫道：「茲頒發114年度優良職業汽車駕駛人獎金新台幣陸千元整」。

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人直呼：「不違規的職業駕駛真的好少見」、「職業駕駛能獲得此等成就的確不容易」；不過同時引起網友警覺心喊：「沒機關、沒單位、沒承辦人員、沒地址、沒公務聯絡電話，叫你填姓名身份證號碼，這個你也信？」對此原PO也澄清表示，「這張照片只是領取的收據，而且他是到監理站親自領取的」。

許多網友也好奇如何中選優良駕駛，事實上，交通部公路局每年都會舉辦「優良職業汽車駕駛人頒獎典禮」，評選出該年度的優良職業駕駛，門檻相當不容易。

以2025年度為例，總共有458位各運輸業的駕駛經推薦及評選後獲獎，從全國約45萬名職業駕駛中脫穎而出。今年得獎者涵蓋公路汽車客運業51人、遊覽車客運業42人、計程車客運業53人、汽車貨運業220人、汽車路線貨運業44人、汽車貨櫃貨運業43人、受僱機關團體職業汽車駕駛人4人，以及小客車租賃業代僱駕駛1人。

公路局表示，要成為優良職業汽車駕駛人並不容易，參選資格須符合「連續3年無交通違規及肇事紀錄」、「5年內無不良刑事紀錄」等條件。對於每日在道路上執勤的職業駕駛而言，能達到3年「零違規」是高度自律與專業的最佳證明。

