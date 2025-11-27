監理站違規罰單催繳 有詐

台南監理站貼出的反詐告示。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

台灣詐騙事件層出不窮，現在進化到佯裝監理機關的小額罰款，民眾卸下心防繳費了事，台南監理站呼籲：監理站不會寄送違規罰單催繳Email，收到這類信件，就是詐騙，不要上當。

台灣詐騙手法「享譽」全球，早已不是新聞，但近期出現一種瞄準全民「痛點」的手法：詐團假冒監理站名義寄出政府式樣公文的罰單Email，還附上連結，詐民眾去繳款。

更重要的是，連來自內政部、交通部、政府公家機關外觀的信件也被仿得一模一樣，不僅收件人名稱、罰單金額、查詢網址全都擬真故意設定小額罰款讓人放下戒心，甚至還提供「線上刷卡」介面。

廣告 廣告

這種罰單引導「立即繳費」、否則罰責加重的心理民眾收到Email後，第一時間都信以為自己違規，看到區區九百元，都懶得查證，罰款了事; 昨天就有住在北區的林姓民眾覺得怪怪的，打電話去台南監理站查詢，監理站回覆：林姓車主近期沒有任何違規紀錄，且這是新型的詐騙手法，已接到很多民眾反映。

林姓車主表示，這次詐騙介面可怕之處在於提供完整罰單資料、罰單編號、適用日期、金額、信用卡欄位要求完整輸入卡號、有效日期、ＣＶＶ安全碼。整個流程比真正政府網站還像政府網站。

台南監理站已在官網貼出「罰單催繳Email＝詐騙」的告示，強調政府機關不會要求點擊奇怪網址繳款，交通違規罰鍰更不會用 Email郵件通知民眾繳罰單，有疑慮務必打電話到台南監理站或「監理服務ＡＰＰ」查詢。