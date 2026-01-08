監理站「光頭張先生」5星好評爆紅 本尊揭剃光真相

台中市監理站人員張維軒因民眾Google評論稱「光頭張先生」爆紅。（圖／台中市監理站提供）





有民眾近日在Google評論稱讚台中監理站一位「光頭張先生」態度極其親切，監理站小編則幽默回覆「其實還有幾根頭髮」，沒想到有網友PO上網，立即在社群平台瘋傳，甚至釣出交通部長陳世凱留言，而光頭張先生本人也出面回覆了！

網友在Threads上分享截圖畫面，一位民眾某日中午到台中監理站處理過戶事宜，稱讚服務台的光頭張先生很親切，且解答許多問題，相當感謝，而監理站小編則回覆，感謝您的肯定，並轉達「張先生澄清表示，他的頭上還有幾根頭髮，肉眼雖不易識別，但嚴格上來說應該還稱不上『光頭』」。

廣告 廣告

有民眾近日在Google評論稱讚台中監理站一位「光頭張先生」態度極其親切。（圖／翻攝自Google maps）

貼文一出，立刻吸引許多網友留言，「人家好心幫你解答問題，結果你恩將仇報」、「先懷疑張先生含淚回覆」、「這稱讚有點痛心」、「光頭張先生⋯禮貌嗎XDDDD他被表揚但又被說是光頭，心情挺複雜的」、「通常都是很愛護自己的頭髮，有幾根毛髮都知道，他只是髮量少。」。

光頭張先生本人也現身留言區幽默表示，「好幾年前我頭髮還滿長的，後來發現全剃光更帥氣了，不但省水還省洗髮精，連吹風機都不用了。 先不說了，我先去廁所補一下Gatsby順便梳一下。」此外更釣出交通部長陳世凱留言「有，但不多」。

五星好評背後的溫柔

根據《ETtoday新聞雲》報導，「光頭張先生」是40歲的台中市監理站人員張維軒，他回憶當時正值午休輪值，一位年輕女學生因首次辦理車輛過戶顯得相當焦慮，手拿大量資料卻不知所措，他便主動上前引導，花了十多分鐘細心講解流程，從保險到驗車一一說明，才讓女學生順利完成業務，進而留下那則暖心的5星評論。

至於光頭造型，張維軒表示「真的有頭髮，只是習慣每2天到3天就用電動刮鬍刀剃一次頭髮」，並坦言，他過去曾留過長捲髮，但幾年前因耳朵手術需要，被護理師剃光頭髮後，他意外發現「光頭的世界很舒服」，不僅省水、省洗髮精，連吹風機都省了，加上家族遺傳因素使髮量逐漸減少，維持這套造型至今已三年，他更豪邁表示「大概會一路維持這個造型到人生最後一刻。」

爆紅後，雖然下樓服務時，常感受到民眾好奇的目光，但張維軒堅持專業與親切的初衷，無論是否被認出，唯一目標就是要幫助洽公的民眾「一定要從不懂解釋到懂」。

更多東森新聞報導

冬天與女友共浴超痛苦 男生揭「2大地獄級」原因

中保科技 G.Talk 獲 CES 2026 創新獎肯定

日本1超夯飲品進軍台灣 價格甜翻！網嗨：不拿會後悔

