「監男F6」勁舞MV曝光！楊祐寧費洛蒙爆棚 引爆C位之戰

記者宋亭誼／台北報導

監獄職場喜劇《監所男子囚生記》主演楊祐寧、陳澤耀、劉以豪、張軒睿近日受訪聊到本次合作，陳澤耀對劉以豪的魅力無法招架，直呼女生一見鍾情一定會愛上他，「以豪那雙電力十足的眼睛，只要四目交接就會被電到！」但若要選擇交往對象，他反而選楊祐寧飾演的「吉娃娃」黑道大哥：「雖然行為不羈又看起來不好惹，但他其實有情有義、很顧家。」

楊祐寧魅力發威。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

而曾與戴立忍演出影集《訪客》的張軒睿也扛不住楊祐寧的魅力，直言女生應該一開始都會被吉娃娃的「費洛蒙爆棚」吸走，但內舉不避親推薦同為監所菜鳥的陳澤耀，才是女生們真正適合長久交往的對象：「他單純、古意、孝順，每件事情都是行動派，是會讓人越相處越安心的類型。」至於被點名兩次的楊祐寧，問他是女生會愛上誰？則用吉娃娃角色的語氣搞笑回覆：「因、為、我、不、是、女、生，所以沒辦法回答。」笑翻全場。

劉以豪（左）、陳澤耀（右）大秀舞姿。（圖：愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

《監所男子囚生記》開播前搶先釋出的主題曲〈不開心就跳起來〉MV，由六帥合體變身限定男團「監男F6」大跳監所勁舞，在首播劇情中也同樣在劇情裡秀出苦練舞姿，播出後網友又感動又爆笑，訪問中也果然上演一場「誰才是C位」的票選戰。

曾主演電影《不要忘記我愛你》、《白晝如焚》的劉以豪毫不猶豫把C位頒給楊祐寧：「爆發力＋角色張力，他站中間剛剛好！」張軒睿與陳澤耀則一致點名「小帥哥」施名帥，原因是：「這位看似冷面毒舌的主任，其實過去本業就是Dancer！」張軒睿大讚：「他跳舞超有魅力，而且跟角色反差超大。」

陳澤耀也補充：「律動、動作都到位，還會加上角色態度，太專業了！」身兼監製的楊祐寧則笑說：「我希望大家都能站在C位」，完美展現大哥風範。《監所男子囚生記》每週六晚上8點在台灣大哥大MyVideo更新最新集數！

