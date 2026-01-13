監督重大建設不缺席 林世賢完成民進黨縣議員提名登記：換位置、初心不變

40多位里長陪同林世賢市長到民進黨彰化縣黨部登記。圖／彰化市公所提供





彰化市長林世賢日前爭取民進黨彰化縣長提名未果後，去向備受地方關注。近日，許多市民與長期關心地方發展的朋友主動向他表達期待，希望他持續留在公共服務第一線，為彰化發聲、為建設把關。傾聽各界聲音後，林世賢決定爭取民進黨下屆彰化縣議員提名，並於13日在40多名里長陪同下，完成提名登記程序。

林世賢表示，彰化正處於多項關鍵建設的轉折點，卻面臨進度落後、決策延宕的困境，亟需在議會中有強而有力的監督聲音。他指出，彰化市東區擴大都市計畫推動多年，至今仍未明確定案；西區交流道特定區開發進度延宕，影響產業發展與交通布局；此外，台中捷運延伸至彰化的規劃時程一再延後，讓通勤族與年輕家庭長期處於不確定狀態。這些重大議題，不能再被忽視，更不能任其空轉。

「選擇參選縣議員，就是希望站在民意代表的位置，持續追蹤、嚴格監督重大建設的推動進度，替市民把關，要求行政部門負起責任，讓城市發展真正向前走。」林世賢強調。

回顧從政歷程，林世賢感性表示，十多年來，從體制外的環保與社會運動，到進入體制內擔任縣議員、市長，他始終選擇站在第一線，把該做的事一件一件完成。在縣議員任內，成功解決延宕50多年的台化污染問題，並主導制定《彰化縣禁燒生煤及石油焦自治條例》等重要法令；擔任市長期間，推動多項重大市政建設，也獲得七大國家獎項的高度肯定。

距離市長任期結束不到一年，林世賢表示，為不辜負鄉親的期待，決定以縣議員角色繼續留在公共服務崗位，持續為地方發聲、為彰化未來承擔責任。他強調，「換個位置，初心不變；角色不同，責任更重。」

