監管壓力 + 用戶炎上夾擊！X 緊急「閹割」Grok 功能止血
影像生成功能增加限制並被放至收費牆後。
社交平台 X 今日宣布，將收緊旗下 AI 聊天機械人 Grok 的圖像生成能力。該決定是回應外界持續數週的批評，指有用戶利用 Grok 生成性化兒童或未經同意的裸露影像。根據 X 官方安全帳號公布資訊，平台已「引入技術措施，防止 Grok 編輯真人穿着暴露服飾（如比基尼）的照片」。新限制適用於所有用家，不論是否為付費訂閱會員。
影像生成功能移至付費牆後
X 表示，其母公司 xAI 同時會將 Grok 的全部影像生成功能移至訂閱服務後，非付費用家將不再能使用。此外，公司將在當地法律禁止的地區，封鎖所有用戶生成「穿着比基尼、內衣或類似服飾的真人影像」的功能。
多個國家採取措施
這項更新公布前數小時，美國加州已宣布就 xAI 及 Grok 處理 AI 生成色情及兒童性剝削內容的方式展開調查。加州檢察長 Rob Bonta 在聲明中表示，有分析顯示「xAI 在聖誕節至新年期間生成的兩萬張圖片中，有超過一半描繪穿著暴露的人物，其中部分似乎為兒童」。英國監管機構 Ofcom 亦正就同類問題展開調查，並表示如有需要，會支持採取相若措施禁止該服務。目前，馬來西亞及印尼已因安全及內容風險，先後封鎖 Grok 的使用。
X 在聲明中重申，平台對兒童性虐待內容及未經同意的裸照「零容忍」，並會優先移除相關違規內容。
馬斯克：未發現未成年裸像
X 及 xAI 創辦人馬斯克早前在平台上表示，自己「未得悉 Grok 有生成任何未成年人的裸露影像」。他補充指，當 NSFW（成人內容）設定開啟時，Grok 理應「允許生成虛構成年人上半身裸露畫面，程度相當於 Apple TV 上 R 級電影可見的內容」，但具體限制會視乎地區法律而定。
更多內容：
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
台灣人常用AI「不是拿來工作或製圖」 第1名占75％
人工智慧迅速發展，AI已成為日常生活不可或缺的工具，NCC調查報告中，台灣民眾使用AI的比例，從2024年的52.5％上升至2025年的56.3％，其中民眾最常使用的AI功能是交通類應用，占比達75％，多數人用於智慧導航、車牌辨識和自動駕駛功能；排名第二、三名的依序為語音輸入及操控，以及安全與監控類服務。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
問世16年意外翻紅！1款iPhone回收價暴漲60倍 復古熱潮帶來第二春
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導已停產多年的iPhone4近日在中國二手市場意外爆紅，回收價從原本約5元人民幣（約新台幣23元）飆升150至300元人民幣（約...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
老物神機走紅！ 蘋果「這款iPhone」二手價飆漲60倍原因曝
生活中心／徐詩詠報導在蘋果年年發布最新iPhone機種的情況下，每逢9月發表會幾乎是3C YTR、果粉的年度盛會。也有消費者會利用舊換新方式，透過仍具有一定殘值的iPhone換取最新機種。不過，近期一款iPhone老物在二手市場價格突然飆漲，漲幅最高達60倍之多，引發議論，關鍵原民視 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
不用等太久了！Pixel 10a傳2月中上市 規格、顏色一次看
【記者趙筱文／台北報導】等待Google Pixel 10a的用戶，可以開始準備倒數了。根據外媒最新傳出消息，Pixel 10a最快將在2月中旬正式開賣，距離現在只剩下大約一個月時間，上市節奏相當緊湊。壹蘋新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
太觸霉頭？獨居安全App「死了麼」要改名 喊話網友想新名字
標榜為獨居族群安全守護功能的大陸App「死了麼」，被指名稱「不吉利」引發討論，開發團隊14日證實，將公開徵集全新中文名稱，並將英文名稱命名為「Demumu」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
iPhone 18 Pro 最新消息整理｜棄動態島？屏下 Face ID 配左上單挖孔，2nm 晶片、可變光圈鏡頭規格首曝
綜合微博和多個海外爆料來源，下一代 iPhone 18 系列的模樣似乎變得愈來愈具體？Yahoo Tech 以下為大家整理各路資訊，給大家更清晰、更齊全的 iPhone 18 爆料！Yahoo Tech ・ 19 小時前 ・ 1
「台灣台語輸入法」App正式上架！拼音、語音都能通
[Newtalk新聞] 未來台語也能正常打字了。教育部「台灣台語輸入法」應用程式APP，於今(14)日正式上架，未來大家都可以用自己的行動裝置，輕鬆發表台灣台語創作。教育部指出，目前台語輸入法除了支援拼音輸入外，也提供語音輸入功能，針對無法正常顯示本土語言用字的行動裝置，也內建漢字轉圖片的輸出功能，希望增加台灣人熟悉台語漢字。 教育部推出「台灣台語輸入法」應用程式APP，現已建置完畢，並同步上架至App Store及Google Play平台。教育部表示，「台灣台語輸入法」除了支援拼音輸入，也提供語音輸入功能，讓使用者能透過語音轉換成文字。 並針對無法正常顯示本土語言用字之行動裝置，內建有台灣台語漢字轉圖片的輸出功能，讓目前無法在行動裝置顯示的文字有替代選項，增加台灣台語文字於行動裝置的流通及能見度，以利大家在行動裝置繕打、運用並熟悉台灣台語漢字。 教育部解釋，此政策是教育部為回應公共政策提案、推動台灣台語與客語等本土語言數位化，建置「教育部本土語言成果參考字表」。歷經跨部會協調與多次溝通，Apple於114年9月完成該表附表全部字形納入其作業系統，並於iOS 26更新中正式釋出。Ap新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 2
問世16年後爆紅！這款iPhone收購價「狂飆60倍」 業界揭原因
TechWeb報導，iPhone 4過去多被視為廢舊手機，回收價僅約5元人民幣，但近期部分機況良好的機型，轉售價格已達150至300元，全新未拆封的版本更被喊價至近千元。TechWeb查詢二手交易平台發現，目前多數iPhone 4的成交價格仍在百元以內，平台數據顯示，近7日平均成交價約為45元...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
寫信老是沒重點？Gmail個人智慧服務全新升級 幫你輕鬆找亮點代筆
[Newtalk新聞] Google宣布旗下AI工具Gemini讓Gmail全面升級！這項新功能能從過去的郵件細節或照片背景中，精準掌握使用者的興趣，並藉由強化對文字、影像甚至影片的解讀力，讓AI從單純的聊天機器人，變身為具備邏輯推理能力的數位管家。 這項應用的核心技術名為「個人化智慧服務」(Personal Intelligence) 。以往Gemini在回答問題時，大多是依賴預先訓練好的通用資料庫，很難針對個別使用者的習慣或生活經歷提供建議。 而這套個人化智慧服務，本質上是讓Gemini擁有存取個人帳號資訊的捷徑。透過介接Gmail與相簿等私人雲端空間，AI不再只是搜尋網路上的公開資訊，而是能針對每個人的獨特需求，給出量身打造的精確解答。 使用者只要在設定中開啟權限，Gmail系統就能跨平台連結YouTube、Google搜尋或是雲端相簿。透過匯整這些日常數位足跡，AI將能更深刻地理解用戶，提供更有溫度的客製化回應。 根據官方公布的消息，這項個人化測試於今(15)日起先在美國市場啟動，首波僅開放給付費訂閱Google AI Pro與AI Ultra的用戶搶先體驗。對於台灣或其他國家新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
iPhone升級iOS26打字狂卡？果粉實測：重抓「這個設定」瞬間變順
【記者趙筱文／台北報導】iPhone用戶近期陸續反映，只要升級到iOS26，打字時就會出現明顯卡頓、延遲，甚至常常選錯字、空格鍵失靈，就算重開機、重置鍵盤也沒太大改善，引發不少果粉哀號。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「死了麼」：一款爆紅的中國獨居年輕人熱門應用程式
一款聽起來相當慘的新應用程式被大量獨居青年下載——他們害怕孤獨地死去。BBC NEWS 中文 ・ 4 小時前 ・ 3
獨家／李嘉誠兒保險帝國驚傳駭客竊密 全球150家合作企業「剉咧等」
民視新聞／蘇恩民報導香港首富李嘉誠兒子李澤楷的保險事業驚爆重大資安危機！駭客勒索組織 Everest 在暗網公開聲稱，已成功入侵李澤楷擔任董事會主席的跨國保險科技平台 Bolttech（保特科技），竊取高達186GB的保單及內部敏感資料。由於 Bolttech 是李澤楷保險帝國（包含富衛集團 FWD）的科技核心，全球合作夥伴超過150家，每年促成保費金流高達50億美元，此一事件不僅震撼金融科技圈，也讓其在台成立「保特保險經紀人」公司和台灣多家金融、電信業者合作的保險客戶資料恐面臨外洩風險。民視 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
Gemini推出個人化智慧服務：更懂你的AI助理
Google 今（15）日發表最新部落格文章，宣布Gemini 推出個人化智慧服務，能安全地連結 Gmail、Google 相簿等應用程式，為使用者提供量身打造的協助。此功能目前正於美國推出測試版，並將陸續擴展到更多國家與地區及免費版用戶。三立新聞網 setn.com ・ 41 分鐘前 ・ 發表留言
Apple Creator Studio 一個訂閱秒殺專業級！Final Cut Pro、Logic Pro 全包，剪片、做音樂、畫圖每月 NT$390 搞定？
蘋果今日宣佈推出全新創作人訂閱服務 「Apple Creator Studio」，一次集齊多款專業級 app，包括 Final Cut Pro、Logic Pro、Pixelmator Pro 等大牌工具，為全球用戶提供影片剪接、音樂製作、圖像設計及生產力工具，全方位提升創作效率與靈感。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 發表留言
手機AI功能使用情況曝光 來電過濾只排第二
【記者趙筱文／台北報導】不少人提到人工智慧（AI），第一個想到的仍是聊天機器人或生成圖片工具，但事實上，AI早已深度藏進每個人的手機日常。三星最新公布的一項調查就指出，高達9成美國人每天都在使用手機上的AI功能，卻只有38%清楚意識到「自己正在用AI」，顯示AI早已成為手機體驗的一部分，卻被多數使用者忽略。壹蘋新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
抗議成功？X祭出新禁令，Grok AI限制真人照片編輯功能
社群平台 X（推特）旗下的 AI 編輯圖片功能，推出後迅速在全球掀起爭議，即便許多非 AI 軟體都能修圖，但 AI 卻給了更便利、更快速的使用，因此遭質疑「非自願」、合法性等問題。而今日（15）X 官方更新了使用規範，正式禁止使用者利用其 AI 工具修改真人照片。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 32 分鐘前 ・ 發表留言
AI硬體外掛？微星CES上展出可以降低閃光彈影響、讓敵人發光的螢幕
微星（MSI）在 CES 2026 展會上推出了最新款「MEG X」AI QD-OLED 電競螢幕，因為搭載多項被玩家戲稱為「硬體外掛」的輔助功能而引起討論。根據官方的資訊，這款螢幕具備「AI Tracker」等功能，能自動偵測遊戲畫面並以高亮標記出敵人位置，協助玩家快速索敵。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
人形機器人商業化最後一哩路 協力廠「從頭做到腳」大利基
人形機器人進入商業化最後一哩路，台鏈也跟著「動起來」。聯合新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
教育部臺灣台語輸入法App上架 行動裝置也能用臺灣台語
教育部表示，為了回應公共政策提案、推動臺灣台語與臺灣客語等本土語言數位化，建置「教育部本土語言成果參考字表」。歷經跨部會協調與多次溝通，Apple去年(114年)9月完成參考字表附表全部字形納入作業系國立教育廣播電台 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣大哥大推5G 30日全速吃到飽預付卡
(記者謝政儒綜合報導)寒假來臨，返鄉出遊與影音娛樂上網需求同步升溫。台灣大哥大推出全新 5G 預付卡雙方案，鎖定短期高用量與學生族群， 「5G 30 日全速吃到飽 1,400 元」方案，滿足寒假期間高...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 發表留言