監管失靈？ 性犯罪頻傳 監察院糾正台大.衛福部

台大醫院婦產部陳姓前主任，涉嫌性騷擾多名住院醫師，另外黃姓前住院醫師，性侵女病患遭判3年徒刑，醫院頻傳性犯罪事件，監察院針對主管機關處理失職調查。監察委員認為，陳姓前主任當時位高權重，導致受害醫師沒人敢申訴，院方卻未介入處理，而黃姓前住院醫師犯案後，竟還跑去跟女病患道歉，造成二次傷害，對院方和衛福部提出糾正。

台大醫院婦產部陳姓前主任(2019)說：「在我們的團隊合作之下，幾乎是死亡率沒有發生了。」面對鏡頭侃侃而談，他是台大醫院婦產部陳姓前主任，先前被指控性騷住院醫師，遭到停業3個月處分，但過程中院方及主管機關，處理失職被監察院糾正。

監察委員紀惠容說：「所有的婦產部，應該性侵性騷零容忍。」今(30)日監察院召開記者會，針對兩件性犯罪案，認為台大醫院監管失靈，婦產部陳姓前主任，111年到112年間，涉性騷6名住院醫師，當時醫院知悉後，先頒布三項禁令，讓他不得與住院醫師接觸，但卻沒實際效果，直到114年7月才移付懲戒，庭頁3個月處分，而另一名黃姓住院醫師，110年涉嫌性侵女病患，醫院當下得知後，卻沒做足隔離導致病患二度驚嚇，後來移付懲戒將醫師廢照，但已經延宕3年。

監察委員王幼玲說：「因為他們(院方)都會把這件事情，跟所謂的台大婦產部，內部的派系鬥爭搞在一起。」婦產部陳姓前主任，當時因為位高權重，握有評分考核大權，被性騷的住院醫師沒人敢申訴，醫院卻未即時處置，讓他仍持續與受害者處於同一空間。

監察委員紀惠容說：「真的要零容忍，要不然我都不敢去台大醫院了，所以這個部分，台大醫院一定要痛定思痛，好好的處理。」監察委員同樣糾正衛福部，現行對於醫師涉性犯罪，相關處理程序與指引不足，盼主管機關與醫院，落實通報管道讓醫學現場，更迅速接住被害人需求。

