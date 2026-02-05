監管風暴來襲？傳中國大潤發CEO「被警帶走」 公司承認找嘸人

財經中心／倪譽瑋報導

先前傳出中國大潤發母公司「高鑫零售」上任僅兩個月的執行董事兼執行長李衛平「遭警方帶走」，公司2月3日駁斥後，2月4日又坦承「暫時無法與李衛平取得聯繫」，目前她行蹤不明，但大潤發中國業務仍正常營運。這起「大潤發CEO失聯事件」引發各界議論，外媒點名近年來中國當局的反腐行動。

大潤發中國執行長李衛平資歷豐厚 上任不久就失聯

綜合《觀察者網》等陸媒報導，現年48歲的李衛平在零售銷售的資歷長達26年，來到高鑫零售前，2018年9月至2025年11月期間任職於阿里巴巴旗下的盒馬鮮生，擔當盒馬華北區總經理及首席商品官等要職，接著在2025年12月加入高鑫零售。

廣告 廣告

但李衛平就任高鑫零售執行長後兩個多月，她遭警方帶走「協助調查」、1月30日開始已未出現在公司的消息就瘋傳；面對媒體詢問，高鑫零售在2月3日強調，李衛平正在上班、無失聯一事；同時表示已報警澄清。

網路瘋傳李衛平「遭警方帶走」的消息。（圖／翻攝自新浪財經）

高鑫零售證實「大潤發CEO失聯」 引發各界議論

然而，2月4日高鑫零售發布公告，表示公司暫時無法與李衛平取得聯繫，但在此期間，集團的日常業務營運、管理事項將由董事會主席華裕能暫時負責。董事會也強調，此事件對集團並無重大不利影響，目前業務及營運依舊正常。

《路透社》對事件評價，近來中國國家主席習近平主導反腐行動，多位華人商界的名人，未有合理解釋便從公眾視野中「消失」。也補充一些案例，如中國當地投資銀行「華興資本」創辦人包凡，也是在2023年「消失」，結果2025年自中國當局的羈押中釋放。

更多三立新聞網報導

才剛與普丁視訊會面完畢！習近平「再與川普通話」

馬桶免刷半天！全聯「霸道清潔神物」用過讚：快又持久

被CNN追問艾普斯坦案 川普震怒開罵：你是最糟糕的記者

曾月領65萬！70歲高管退休後1習慣沒改 慘淪代駕「打工過活」

