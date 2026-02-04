監管風暴再起？中國大潤發CEO上任2個月「失聯」 傳遭警帶走

圖為中國江蘇省丹陽市的大潤發門市。翻攝百度



中國最大連鎖超市之一的「大潤發」母公司高鑫零售新任執行長李衛平離奇失蹤，傳出已被警方帶走消息。高鑫零售今日（2/4）證實，暫時無法與李取得聯繫後，而這位上任僅2個月的公司高層「人間蒸發」，或將重新點燃外界對中國監管打壓的擔憂。

高鑫零售有限公司上午在香港交易所發布公告稱，公司董事會得悉，暫時無法與執行董事兼執行長（CEO）李衛平取得聯繫，而「據董事所深知、盡悉及確信，該事項與本集團之業務及營運並無關聯。」

廣告 廣告

有鑑於此，高鑫零售董事會認為，該事項對集團並無重大不利影響，且集團之業務及營運維持正常，將密切關注事態發展。「在此期間，本集團之日常業務營運及管理，將由本公司董事會主席華裕能（Julian Juul Wolhardt）暫時負責。」

據路透社，中國一間關注零售業的媒體在上週二（1/27）引述匿名知情人士報導稱，李衛平被警方帶走「協助調查」，上週五開始已未出現在公司。但高鑫零售昨日（2/3）向《證券時報》回應稱，報導是「假的，在報警了」，並表示李衛平目前正在上班。

據悉，李衛平接任高鑫零售CEO僅兩個月。高鑫零售去年11月30日發布公告，李衛平獲任公司執行董事兼CEO，原執行董事兼CEO沈輝則因家庭事務辭任職務，相關人事變動自12月1日起正式生效。

根據公告，李衛平在零售行業有超過20年的管理經驗，2018年9月至2025年11月間任職於阿里巴巴集團旗下超市連鎖品牌「盒馬鮮生」，歷任執行長及商品長等職，先前亦曾在華潤超市及樂天超市擔任過管理職。

大潤發（中國）原本是台灣潤泰企業集團旗下品牌，其後阿里巴巴集團收購其母公司高鑫零售股權，並在去年年初以131億港元出售78.7%控股權給德弘資本，以專注於自家的核心電商業務。

路透社指出，李衛平離奇失聯，可能重新點燃投資者對中國監管打壓的擔憂。近年來，隨著中國國家主席習近平主導的反腐行動持續升級，多名企業高階主管在缺乏合理解釋的情況下相繼消失。

中國著名投資銀行「華興資本」的創辦人包凡在2023年2月失蹤後，路透社報導稱，他被中國當局羈押超過2年時間，直到2025年才重獲自由。另一直播平台「鬥魚直播」創辦人陳少杰亦於2023年底被報失蹤，隨後於2024年4月傳出取保候審消息。

更多太報報導

失聯近2年半 中國「華興資本」創辦人包凡本週低調獲釋

創辦人包凡依舊失聯 華興資本驚傳去年被「當局」要求匯款3.5億台幣

中國知名金融家包凡失蹤近一年 宣布辭去華興資本所有職務