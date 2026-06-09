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美國眾議院議長 Mike Johnson 週二前往白宮與川普會面，針對具爭議的情報首長人事案進行協商。由於共和黨內部對代理國家情報總監 Bill Pulte 的任命存疑，導致攸關國安的監聽法案續約面臨卡關危機。

美國眾議院議長 Mike Johnson 於週二與川普（Donald Trump）會晤，核心議題圍繞在即將到期的《外國情報監聽法》（FISA）續約案。共和黨二號人物 Steve Scalise 證實，Mike Johnson 正與川普密切合作，試圖在法案失效前達成共識。

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此次爭議焦點在於川普任命 Bill Pulte 擔任代理國家情報總監。Bill Pulte 原為抵押貸款監管機構官員，其適任性引發國會高度疑慮。部分國會議員擔心，Bill Pulte 可能利用職權針對川普的政敵進行調查，這種政治化的疑慮使得法案在參議院遭到阻撓，甚至有部分共和黨人倒戈與民主黨聯手反對。

《外國情報監聽法》第 702 條允許美國情報機構在無需法院授權的情況下，監控位於美國境外的外國人通訊內容。這項法律被視為反恐與防範外國干預的重要工具，但若國會無法在週五截止日前通過續約，美國情報體系將面臨法律授權中斷的風險。

目前共和黨在參眾兩院僅維持微弱多數，任何黨內分歧都可能導致重大法案難產。Bill Pulte 過去曾被指控利用職權調查川普的對手，雖然目前未有任何刑事指控，但已足以讓國會對這項人事任命案及其對監聽權力的影響感到不安。

原文出處：監聽法案續約卡關 眾院議長密會川普商討對策

本文由AI協作，經編輯審核後發布