監視器全拍下卻沒人救！17歲女實習生遭「安管性侵性侵拍裸照」 知名賣場慘賠300萬

高雄一名未成年女學生在知名賣場大潤發實習，卻慘被安管人員設局性侵。示意圖。（翻攝自pixabay）

高雄一名未成年女學生在知名賣場大潤發實習，卻沒想到拒絕時任安管人員張偉傑追求，反被設局硬上得逞，甚至強迫拍裸照。對此，張男遭判13年半，並須賠償受害者300萬元。另外，被害人另主張大潤發監管不週應負連帶賠償責任，高雄地院審理後判，已併購大潤發的全聯須與張男需連帶賠償女學生與其父母共300萬元。

判決書指出，到職僅10個月的大潤發鳳山店安管員張偉傑，於2022年1月間追求17歲的女工讀生不成，竟利用職務之便，取得排班表並私藏機房鑰匙，趁午休埋伏女學生，持刀威脅對方，將人拖入機房拍裸照、性侵得逞，事後還以沙拉脫沖洗女學生下體意圖脫罪，行徑惡劣，最終遭判13年半定讞；事部分需賠償300萬元確定。

但惡劣張男擺爛不賠償，家屬另家屬控告大潤發總公司，竟在5萬坪賣場下，僅安排8名安管人員，人力不足以保障安全，須負起連帶責任，但由於去年大潤發6月被全聯收購，因此全聯公司成被告。全聯提出抗辯，認為張男當時並無前科，且在休假期間基於私人目的犯案，公司無法預見，而女學生遭暴力侵犯為午休時間，公司並無義務負責其安全，主張未有連帶賠償責任。

全案經高雄地院審理，法官認為張偉傑輕易取得犯罪所需之班表、機房鑰匙，以及案發時未能有足夠的安管人員落實巡邏、監看監視器畫面，顯有疏漏且監督不週，才讓惡狼有機可乘，最終判賣場須負起連帶賠償責任，賠償女學生與家屬共300萬元，全案可上訴。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

