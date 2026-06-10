監視器全拍下！屁孩猛開車門「撞爛後照鏡」 家長裝沒事開溜

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桃園市一名車主近日在網路發文控訴，愛車停放在台茂購物中心停車場期間，竟遭隔壁車輛乘客開門碰撞，導致後照鏡損壞，但對方未處理便直接離去。車主事後查看監視器畫面後直呼傻眼，決定將事發經過公開，引發網友熱議。

童開車門撞斷後照鏡，家長裝沒事開車離去。（圖／爆料公社）

原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，6月4日上午上班途中突然接獲停車場管理人員來電通知，有熱心民眾發現他的車輛後照鏡遭旁邊車輛碰撞損壞，因此透過停車場人員聯繫。接到電話後，原PO立即前往查看車況，發現後照鏡已經斷裂垂掛，讓他相當無奈。

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原PO指出，當下隨即報警處理，並在下班後前往警局完成備案。經過數日等待後，終於取得停車場監視器畫面，沒想到從畫面中發現，一名坐在副駕駛座的小朋友下車時用力推開車門，導致後照鏡當場「砰！」一聲直接脫落，畫面中可清楚看見後照鏡受損垂落，而涉事車輛駕駛及乘客查看後未留下聯絡方式，隨後甚至裝沒事地開車門丟了垃圾便駕車離開現場。

童開車門撞斷後照鏡，家長裝沒事開車離去。（圖／爆料公社）

原PO坦言，事件發生後曾一度懷疑對方是否真的沒有察覺碰撞，因此遲遲未將監視器畫面公開，為此糾結好幾天。不過在查看完整影像後，他認為自己並無責任，因此決定將事件經過分享出來，希望能找到涉事車主出面說明。

貼文曝光後，引發不少網友討論，「沒素質的家長只會教出沒素質的小孩」、「看到會直接開車門丟垃圾就知道素質了」、「看起來小朋友是不小心的，但家長一定是：趕快走，沒人看見」、「這個女的水準低到不可思議」、「自己的車不收後照鏡，然後別人的車明明有收好後照鏡卻還是被撞壞...」、「亂丟垃圾、自己先上車留小孩在車外、撞壞也不當一回事」。

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