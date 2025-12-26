監視器全錄下！拾荒婦幫忙回收倉庫雜物 竟順手牽「金雞」

拾荒老婦被監視器拍下，回收雜物將被害人財物順手偷走，警方鎖定逮人。（翻攝畫面）

新北市一名李姓男子見路上有撿拾資源回收的老婦人，請對方到社區地下室倉庫載運雜物，豈料隔日倉庫內招財的「金雞」擺飾和數千元現金竟不翼飛，緊急向警方報案。轄區新莊警分局調閱監視器畫面，發現老婦多次進入倉庫順手將財物也拿走，因此將傳喚到案依竊盜罪嫌送辦。

警方指出，被害人李姓男子23日見路邊有撿拾資源回收的老婦人，想給對方多賺一點，便請老婦人到自家社區地下室倉庫，把不要的雜物載走，沒想到李男隔天發現，倉庫內一座招財納福的「金雞」擺飾，連同3到5千元現金都不見，向警方報案，初估全案財損金額近萬元。

廣告 廣告

新莊分局警方獲報之後，調閱監視器畫面，發現拾荒老婦人案發當天反覆進入該倉庫，並以自行車載運紙箱，行跡相當可疑。警方目前已鎖定她的身分，將循線通知到案，並依竊盜罪嫌移送法辦。

更多鏡週刊報導

開車族請避開！101煙火倒數、蔡依林大巨蛋開唱 台北跨年封路改道動線一次看

帳上狂賺近800萬！他無腦抱台積電稱要「分散風險」 網見美股標的笑翻：不是同一檔嗎？

八旬老翁「忘換照」騎車遭重罰1.2萬元 法官揪關鍵瑕疵判他免賠