監視器失靈導致警方無法即時追捕？ 北捷董事長回應了

台北車站19日發生隨機攻擊事件，據傳警方調閱監視器時，部分設備出現故障，導致無法立即掌握兇嫌張文的逃逸動線。北捷董事長趙紹廉今（22）日出面說明，現場僅有1台因主機硬碟受損，致使7支監視器無法回溯，但現場畫面仍可完整追蹤嫌犯路徑，兇嫌行徑並無斷點。

北捷董事長趙紹廉說明，事發當天所有監視器均可即時監看，即使B2層有一台主機因硬碟受損導致7支監視器無法回溯，但沿線其他支監視器仍可提供完整回溯影像，因此整個兇嫌行徑並無斷點。他強調，現場畫面均可追蹤兇嫌路徑，並可向檢警單位提供影像資料。

廣告 廣告

針對行控中心運作，趙紹廉指出，當天行控中心即時發現煙霧並追查，確認有人投擲煙霧彈，當下立即通報捷警與消防單位，協助民眾快速疏散，同時也啟動快速閘門，免刷票讓民眾離站，更透過現場廣播及保全人員指引疏散，避免混亂。

針對跨年活動，北捷已針對各主要車站加強警戒，包括增加保全人力、加強巡檢及可見性，以達到嚇阻效果，站務人員亦配備盾牌、長棍及防身裝備，並定期接受專業防身訓練。12月26日下午市政府站將進行大規模演練，模擬跨年活動人流，測試應變能力。

趙紹廉表示，保全與站務人員的配置已依主要車站需求增派約一倍人力，確保跨年期間旅客安全，並強化防範突發事件的能力，整體監控系統及人力部署已足以保障民眾安全，更能即時追蹤可疑行為。

責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

張文隨機攻擊釀4死！心理師提醒：只是看畫面也可能心理創傷 教你這樣安定情緒

隨機傷人不是偶然！ 醫點名這1群「看起來正常的人」最危險

北捷事件引發心理震盪 心理師籲：先安定身心、減少重複觀看新聞