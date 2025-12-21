監視器失靈?北捷:前一天一組故障 有備援系統不影響偵辦

社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導

持續來關心，台北車站恐攻擊事件來到第三天，雖然嫌犯張文，已經身亡。不過，有捷警內部人員爆料，事發當下，完全沒聽到無線電有動靜，懷疑是系統有問題。張文在站內逃跑的過程，也少了很多段畫面，北捷公司也證實，確實有監視器，在前一天故障，但還有備援系統，不影響警方偵辦。

民視記者莊立誠﹔「台北捷運恐攻事件，嫌犯張文，一路從M7出口，丟了煙霧彈之後逃往M8，沒想到這整個過程在M8出現斷點，沒有畫面，根據了解，疑似是捷運公司的監視系統，出現失靈的狀況。」台北捷運攻擊事件，傳出事發當下，地下街有多支監視器失靈，捷運警察無法即時掌握，導致張文的行蹤，出現多個斷點，錯失抓捕的黃金時機。對此，捷運公司也出面澄清。台北捷運公司總經理黃清信：「當初在整個設計的時候，是有一個備援的概念，就是說萬一有一組畫面異常，那另外還三組可以交叉來比對這些畫面，相關的這些鏡頭我們也都取得像歹徒整個路徑，都可以從下樓一些區域都有相關的畫面。」

北捷傳多支監視器失靈，捷運公司出面澄清。（圖／民視新聞）

捷運公司表示，台北車站地下二樓區域，有四組錄影主機，其中一組硬碟磁區，在事發前一天，發生異常情形，只能拍攝、但無法進行回放，目前報修後，都已經恢復正常。不過，對於這個說法，資安專家抱持，保留態度。資安專家劉彥柏表示，並不會說有特別某一支壞掉，那如果說特別某一支鏡頭壞掉，有可能是那個鏡頭的相關線路，或那個攝影機本身，有可能是拍攝的鏡頭壞掉，機率比較高。捷運警察內部還有人爆料，很多同仁配帶的無線電，在當下完全沒聽到通報需要支援，懷疑是系統出現狀況。一場社會悲劇，也意外讓各單位的作業流程缺失，浮上檯面。

