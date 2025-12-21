監視器失靈？！ 北捷：一組故障、逃亡畫面有拍到

台北車站19日發生隨機攻擊事件，案情持續偵辦釐清，卻傳出警方調閱監視器時，發現多支監視器失靈，沒有畫面，導致第一時間無法掌握兇嫌張文的逃亡路線。北捷總經理黃清信表示，確實有一組監視器故障，但其他三組監視器都能清楚捕捉，犯案路徑都有完整追溯畫面。

逃逸畫面都有取得 北捷：多度變裝比對需時間

1219隨機攻擊案兇嫌張文在北捷台北車站的犯案行徑，都被監視器拍下來，如今卻傳出多支監視器故障，讓警方無法即時掌握張文的逃逸路線。

台北捷運公司表示，板南線一共設有四組監視器，其中一組故障，但另外三組仍能支援，因此兇嫌張文從M8出口下樓，一直到丟完煙霧彈、犯案後離開的整個過程，全都被清楚捕捉。

台北捷運公司聲明。圖／台視新聞（資料畫面）

只不過，張文非常狡猾，犯案過程中多度變裝，還夾雜於人群逃亡，警方才花較多時間比對身分，如今相關畫面都已提供警方，協助調查。

女學生狂奔逃過一劫 還原經過後悔沒立即報警

另外，張文丟煙霧彈時，一名身穿校服的女學生，單手拿著樂器，從兇嫌後方快速奔跑離開。

女學生單手拿著樂器狂奔逃過一劫。圖／台視新聞（資料畫面）

這一幕也在網路上掀起熱議，有人猜測「應該是趕著去上課」，也有人大讚「生存意識拉滿」。

這名女學生事後在社群平台還原當下情況，她表示，反方向已經有煙霧彈，根本不可能往那邊跑，當下腦中只有跑的念頭，完全沒有勇氣回頭，後續回想也很後悔沒有立即報警。

逃過一劫的女學生還原案發經過，字裡行間看得出她內心的衝擊，尚未退去。

女學生表示當下腦中只有一個念頭「跑」。圖／台視新聞製圖

台北／蔡長育、林昭賢、彭以德 責任編輯／蔡尚晉

